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Объединительный собор: Возле Софии Киевской усилили меры безопасности

Объединительный собор: Возле Софии Киевской усилили меры безопасности
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правоохранители услилили охрану возле собора Святой Софии.

В Киеве в связи с проведением в соборе Святой Софии объединительного Собора усилены меры безопасности. 

На улице Владимирской ограничено движение автотранспорта. На углу улиц Владимирской и Рейтарской установлена рамка металлоискателя, через которую должны пройти все, кто хочет попасть на Софийскую площадь.

Кордоны правоохранителей расположены также возле Владимирского собора и по улице Владимирской. Правоохранители досматривают с помощью металлоискателей.

Здесь припарковано несколько автобусов и автомобилей Национальной гвардии и Нацполиции, а также машины скорой помощи.

Как известно, сегодня в Софии Киевской состоится Объединительный собор по созданию автокефальной Православной церкви в Украине и избранию ее предстоятеля.

Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина.

Остальные люди, за исключением технических служб, не будут иметь доступа на территорию заповедника.

СМИ смогут освещать события относительно Объединительного собора на специальной локации возле Софии Киевской.

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Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Приглашения на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП, а предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

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Полиция, Охрана, Национальная полиция, Объединительный Собор.
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