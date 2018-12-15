Объединительный собор: Возле Софии Киевской усилили меры безопасности

Новости Украины: Правоохранители услилили охрану возле собора Святой Софии.

В Киеве в связи с проведением в соборе Святой Софии объединительного Собора усилены меры безопасности.

На улице Владимирской ограничено движение автотранспорта. На углу улиц Владимирской и Рейтарской установлена рамка металлоискателя, через которую должны пройти все, кто хочет попасть на Софийскую площадь.

Кордоны правоохранителей расположены также возле Владимирского собора и по улице Владимирской. Правоохранители досматривают с помощью металлоискателей.

Здесь припарковано несколько автобусов и автомобилей Национальной гвардии и Нацполиции, а также машины скорой помощи.

Как известно, сегодня в Софии Киевской состоится Объединительный собор по созданию автокефальной Православной церкви в Украине и избранию ее предстоятеля.

Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина.

Остальные люди, за исключением технических служб, не будут иметь доступа на территорию заповедника.

СМИ смогут освещать события относительно Объединительного собора на специальной локации возле Софии Киевской.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Приглашения на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП, а предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.