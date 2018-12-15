Президент Украины прибыл на Объединительный собор

Новости Украины: На площадь перед собором Святой Софии прибыл Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на площадь перед собором Святой Софии, где тысячи людей ожидают начала Всеукраинского православного объединительного собора.

Глава государства сегодня обратится к соотечественникам.

Онлайн видео появилось в Facebook главы государства.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как известно, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.