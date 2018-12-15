Президент Украины прибыл на Объединительный собор

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на площадь перед собором Святой Софии, где тысячи людей ожидают начала Всеукраинского православного объединительного собора.
Глава государства сегодня обратится к соотечественникам.
Онлайн видео появилось в Facebook главы государства.
Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Как известно, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.