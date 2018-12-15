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День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря

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День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
14:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 17 декабря отмечают народно-церковный праздник День святой Варвары.

В церковном календаре 17 декабря - это день почтения памяти святой Варвары Илиопольской. А в народе этот праздник называют Днем Варвары или Варварины морозы, ведь именно в эту пору начинались сильные морозы.

Варвара родилась в городе Илиополь, Сирия, в конце III века в семье язычников. После смерти матери отец Диоскор выстроил башню-замок и заточил туда свою дочь, чтобы она не общалась с христианами.

Варвара сидела у окна и любовалась миром. Ей очень хотелось посмотреть на мир своими глазами, пройтись по земле, посмотреть на животных. А в это время отец строил планы, как выдать дочь замуж. Варвара сказала, что не хочет выходить замуж, а хочет познать мир. Тогда отец разрешил ей общаться с подругами, надеясь, что те вразумят ее выйти замуж.

Однажды, во время нахождения отца в путешествии, Варвара познакомилась с христианками, которые ей и рассказали о Боге. Вскоре она приняла крещение и решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать Читать полностью

Отец решил убить непокорную дочь, а та спряталась в горах. Папа все же нашел дочь и. привел ее на суд к правителю города, который пытался вразумить девушку отречься от христианства. Но ее воля была непоколебимой. Ни пытки, ни истязания не смогли сломить девушку, поэтому Варвара была заточена в темницу, где ее поддали пыткам.

Утром на теле мученицы не осталось и следа от пыток. Ночью к ней явился Господь и исцелил ее от всех ран.

В итоге Варвара так и не отреклась от христианства, за что была собственноручно обезглавлена отцом. В тот же день Диоскор был сожжен молнией до тла.

Варвара стала одной из известных почитаемых святых вскоре после крещения Руси. Ее мощи в шестом веке были привезены в Константинополь, а в восьмом перевезены княжной Варварой, женой русского князя Михаила Изяславовича, в Киев.

Мощи святой Варвары находятся по сей день в соборе святого Владимира.

Святая Варвара является покровительницей ремесленников, шахтеров, горняков, людей связанных с оружием, артиллеристов.

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздникаЧитать полностью

На изображениях великомученица всегда стоит на фоне горы или башни, а в руках часто держит оружие.

В католической традиции - в США, Британии, Канаде и Норвегии день великомученицы Варвары отмечается как день, посвященный артиллерии.

Люди обращают свои молитвы с просьбами к Варваре о помощи в любой беде.

Наши предки просили святую Варвару о защите от внезапной смерти и излечении от болезней.

Молитвы к этой святой также читают во время грозы и молний.

Традиции на День святой Варвары

Разрешалось лишь вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частички.

День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря Читать полностью

Приступая к вышиванию, когда девушки крестились и шептали: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила".

Преимущественно этот праздник отмечали женщины, которые традиционно молились святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.

Женщины начинали готовить сладости к Рождеству: карамелизировали орехи в сахаре, варили в меду ягоды и фрукты, пекли пряники, делали леденцы. Мужчины варили пиво по особым рецептам.

В этот день девушки готовили вареники с маком или сыром, среди которых обязательно должны быть и "пирхуны" - заправленные мукой. Угощая ребят, следили, кому попадет такое изделие. Поэтому неудачника долгое время дразнили "пирхуном".

Что нельзя делать на День святой Варвары

  • В этот праздник девушки и женщины не занимались домашними делами. Запрещалось прясть.
  • Также воспрещалось стирать, белить и глину месить.

Приметы на Варварин день

  • Если на день святой Варвары тепло, то можно ожидать хороший урожай льна.
  • Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
  • Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.
  • Если дым из трубы по низу стелется, надо ожидать теплой погоды.
  • На Варварин день всегда мороз, дороги и мосты льдом покроются.
  • Варвара ночи украла, дни приточала.
  • Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.
  • К Варваре зима дороги заварит.

Гадания на Варварин день

Святочные гадания продолжались: начинались они на День Екатерины, затем на День святого Андрея.

Девушки срывали вишневый прутик и ставили в воду. Если зацветет до Маланки - значит в новом году девушку посватают.

В ночь праздника Святой Варвары девушки клали под подушку листочки с написанными на них именами. Записок должно быть три штуки: Мисаил, Ананий, Азалий. Во сне обязательно приснится будущий жених.

Вечером необходимо взять в равном количестве пшено, гречку и муку. На полу положить чистый лист бумаги и насыпать кучками подготовленные крупы и муку. С утра необходимо посмотреть на это. Если все без изменений, то и в жизни так будет, если же гречка рассыпалась, то вас ожидает небольшая прибыль, а мука – к большой денежной прибавке.

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