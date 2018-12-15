День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря

В церковном календаре 17 декабря - это день почтения памяти святой Варвары Илиопольской. А в народе этот праздник называют Днем Варвары или Варварины морозы, ведь именно в эту пору начинались сильные морозы.
Варвара родилась в городе Илиополь, Сирия, в конце III века в семье язычников. После смерти матери отец Диоскор выстроил башню-замок и заточил туда свою дочь, чтобы она не общалась с христианами.
Варвара сидела у окна и любовалась миром. Ей очень хотелось посмотреть на мир своими глазами, пройтись по земле, посмотреть на животных. А в это время отец строил планы, как выдать дочь замуж. Варвара сказала, что не хочет выходить замуж, а хочет познать мир. Тогда отец разрешил ей общаться с подругами, надеясь, что те вразумят ее выйти замуж.
Однажды, во время нахождения отца в путешествии, Варвара познакомилась с христианками, которые ей и рассказали о Боге. Вскоре она приняла крещение и решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу.
Отец решил убить непокорную дочь, а та спряталась в горах. Папа все же нашел дочь и. привел ее на суд к правителю города, который пытался вразумить девушку отречься от христианства. Но ее воля была непоколебимой. Ни пытки, ни истязания не смогли сломить девушку, поэтому Варвара была заточена в темницу, где ее поддали пыткам.
Утром на теле мученицы не осталось и следа от пыток. Ночью к ней явился Господь и исцелил ее от всех ран.
В итоге Варвара так и не отреклась от христианства, за что была собственноручно обезглавлена отцом. В тот же день Диоскор был сожжен молнией до тла.
Варвара стала одной из известных почитаемых святых вскоре после крещения Руси. Ее мощи в шестом веке были привезены в Константинополь, а в восьмом перевезены княжной Варварой, женой русского князя Михаила Изяславовича, в Киев.
Мощи святой Варвары находятся по сей день в соборе святого Владимира.
Святая Варвара является покровительницей ремесленников, шахтеров, горняков, людей связанных с оружием, артиллеристов.
На изображениях великомученица всегда стоит на фоне горы или башни, а в руках часто держит оружие.
В католической традиции - в США, Британии, Канаде и Норвегии день великомученицы Варвары отмечается как день, посвященный артиллерии.
Люди обращают свои молитвы с просьбами к Варваре о помощи в любой беде.
Наши предки просили святую Варвару о защите от внезапной смерти и излечении от болезней.
Молитвы к этой святой также читают во время грозы и молний.
Традиции на День святой Варвары
Разрешалось лишь вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частички.
Приступая к вышиванию, когда девушки крестились и шептали: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила".
Преимущественно этот праздник отмечали женщины, которые традиционно молились святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.
Женщины начинали готовить сладости к Рождеству: карамелизировали орехи в сахаре, варили в меду ягоды и фрукты, пекли пряники, делали леденцы. Мужчины варили пиво по особым рецептам.
В этот день девушки готовили вареники с маком или сыром, среди которых обязательно должны быть и "пирхуны" - заправленные мукой. Угощая ребят, следили, кому попадет такое изделие. Поэтому неудачника долгое время дразнили "пирхуном".
Что нельзя делать на День святой Варвары
Приметы на Варварин день
Гадания на Варварин день
Святочные гадания продолжались: начинались они на День Екатерины, затем на День святого Андрея.
Девушки срывали вишневый прутик и ставили в воду. Если зацветет до Маланки - значит в новом году девушку посватают.
В ночь праздника Святой Варвары девушки клали под подушку листочки с написанными на них именами. Записок должно быть три штуки: Мисаил, Ананий, Азалий. Во сне обязательно приснится будущий жених.
Вечером необходимо взять в равном количестве пшено, гречку и муку. На полу положить чистый лист бумаги и насыпать кучками подготовленные крупы и муку. С утра необходимо посмотреть на это. Если все без изменений, то и в жизни так будет, если же гречка рассыпалась, то вас ожидает небольшая прибыль, а мука – к большой денежной прибавке.