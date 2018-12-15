Скачать
Суббота, 15.12.2018
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
США поздравили украинцев с созданием независимой поместной церкви
США поздравили украинцев с созданием независимой поместной церкви
Далакян - Леброн: все о бое
Далакян - Леброн: все о бое
Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал
Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал

В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе

В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
18:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: По мнению УПЦ МП, иерархи, которые участвуют в соборе, уже не имеют к ним отношения.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что иерархи Московского патриархата, участвующие в объединительном соборе в субботу, больше не имеют отношения к УПЦ МП.

Об этом он сказал в комментарии BBC News Украина.

По словам Климента, те иерархи УПЦ МП, которые участвуют в объединительном соборе "создают новую церковь и туда переходят".

На вопрос, будут ли приняты в отношении них какие-то санкции, он сказал: "К нам они больше не имеют отношения".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия", - добавил представитель УПЦ МП.

"Мы только можем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал архиепископ.

Он добавил, что должности, которую эти иерархи занимали в УПЦ МП станут вакантными.

"В данном случае, люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", - сказал Климент.

Ранее сообщалось о двух представителях УПЦ МП, участвующих в соборе - митрополите Переяславе-Хмельницком и Вишневском УПЦ (МП) Александре (Драбинко), а также митрополите Винницком и Барском Симеоне.

Вместе с тем, митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук), который ранее заявлял о своей поддержке создания автокефальной церкви в Украине, сообщил ВВС News Украина, что не приехал на объединительный собор из-за болезни.

"Я болен и поэтому не приехал на собор. Вчера и сегодня лежу. Если бы намеревался ехать и был здоров, то поехал бы", - сказал он.

В то же время приглашенный на собор архимандрит Кирилл Говорун заявил ВВС News Украина, не смог на него попасть.

Он сообщил, что получил приглашение к участию в этом мероприятии в качестве эксперта. Но, прибыв в Софию Киевскую, архимандрит не нашел себя в списках и не смог попасть на собор.

Кирилл Говорун свое время был председателем отдела внешних церковных связей УПЦ МП, а также некоторое время работал в структурах РПЦ. Сейчас же является профессором университета Лойола-Меримаунт в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, Климент, Объединительный Собор, Автокефалия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
04 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Министр внутренних дел США освобожден от должности
Министр внутренних дел США освобожден от должности
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь