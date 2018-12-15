В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе

Новости Украины: По мнению УПЦ МП, иерархи, которые участвуют в соборе, уже не имеют к ним отношения.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что иерархи Московского патриархата, участвующие в объединительном соборе в субботу, больше не имеют отношения к УПЦ МП.

Об этом он сказал в комментарии BBC News Украина.

По словам Климента, те иерархи УПЦ МП, которые участвуют в объединительном соборе "создают новую церковь и туда переходят".

На вопрос, будут ли приняты в отношении них какие-то санкции, он сказал: "К нам они больше не имеют отношения".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия", - добавил представитель УПЦ МП.

"Мы только можем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал архиепископ.

Он добавил, что должности, которую эти иерархи занимали в УПЦ МП станут вакантными.

"В данном случае, люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", - сказал Климент.

Ранее сообщалось о двух представителях УПЦ МП, участвующих в соборе - митрополите Переяславе-Хмельницком и Вишневском УПЦ (МП) Александре (Драбинко), а также митрополите Винницком и Барском Симеоне.

Вместе с тем, митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук), который ранее заявлял о своей поддержке создания автокефальной церкви в Украине, сообщил ВВС News Украина, что не приехал на объединительный собор из-за болезни.

"Я болен и поэтому не приехал на собор. Вчера и сегодня лежу. Если бы намеревался ехать и был здоров, то поехал бы", - сказал он.

В то же время приглашенный на собор архимандрит Кирилл Говорун заявил ВВС News Украина, не смог на него попасть.

Он сообщил, что получил приглашение к участию в этом мероприятии в качестве эксперта. Но, прибыв в Софию Киевскую, архимандрит не нашел себя в списках и не смог попасть на собор.

Кирилл Говорун свое время был председателем отдела внешних церковных связей УПЦ МП, а также некоторое время работал в структурах РПЦ. Сейчас же является профессором университета Лойола-Меримаунт в США.