Вселенский патриарх благословил Епифания

Новости Украины: Епифаний позвонил Варфоломею для получения благословения.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил и благословил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал ссылку на информацию "ВВС news Украина" о телефонном разговоре между патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал собеседник издания.

Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.