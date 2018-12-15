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Адвокат рассказал о деталях встреч украинских консулов с захваченными моряками

Адвокат рассказал о деталях встреч украинских консулов с захваченными моряками
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Полозова, украинским консулам не дали конфиденциально пообщаться с моряками.

Адвокат Николай Полозов заявил, что всех украинских моряков в Лефортово в Москве посетили украинские консулы, однако общение их не было конфиденциальным.

Об этом Полозов рассказал Радио Свобода.

"К сожалению, общение с консулами проходит не конфиденциально, оно идет на общих основаниях, и этот разговор контролируется. Но, тем не менее, морякам передали позицию их страны и рассказали, что за них борются", - сказал адвокат.

Полозов также сообщил, что раненых моряков в "Матросской тишине" посетили 12 декабря их адвокаты и с ними удалось пообщаться конфиденциально.

"Все моряки, с которыми проводились следственные действия, заявили, что они являются военнопленными. В частности, Роман Мокряк заявил, что, поскольку он является командиром катера "Бердянск" и вместе со своими подчиненными является военнопленным, то он не будет давать никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены, поскольку они выполняли его приказы. Сами следственные действия пока таковы: следователь знакомит моряков с постановлениями о назначении нескольких технических экспертиз и проводит небольшой допрос, в ходе которого моряки и заявляют, что они - военнопленные, а не уголовные преступники, которыми их пытается представить российская власть", - рассказал Полозов.

По словам Полозова, сейчас главная задача группы защитников украинских моряков - добиться встречи каждого адвоката со своим подзащитным. "Лефортово" является очень "закрытым заведением" и там все устроено так, что адвокатам очень трудно исполнять свои обязанности. Например, в "Лефортово" незаконно требуют от адвокатов получить разрешение от следователя на первое посещение подзащитного в изоляторе. Кроме того, адвокаты вынуждены встречаться с арестованными в кабинетах следователей.

Создается искусственная очередь, поэтому за день в СИЗО могут попасть не более пяти-шести адвокатов.

"Время для конфиденциального общения предоставляется не в следственном кабинете изолятора, а в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ, которое вплотную примыкает к "Лефортово" и куда выводят заключенных. В таком режиме это все еще будет, как минимум, на следующей неделе и, возможно, до 25 декабря. Мы рассчитываем на то, что все адвокаты увидят своих подзащитных до Нового года", - надеется Полозов.

Как сообщалось, в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве - тюрьме, которая в советские времена была подчинена КГБ, а теперь ФСБ - содержится 21 украинский военный моряк. "Лефортово" - это единственная тюрьма в России, которая не подчиняется Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Трое раненых моряков находятся в больнице СИЗО "Матросская тишина".

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 моряка.

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Николай Полозов, Лефортово, Российская агрессия, Захваченные моряки.
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