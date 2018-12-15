Новая церковь Украины: Обнародовано официальное название и титул предстоятеля

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook.
"Официальное название согласно уставу - Православная церковь Украины", - написал он.
"Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - добавил Евстратий.
Архиепископ также обнародовал титул предстоятеля: "Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины".
Он также сообщил, что в воскресенье в 10:00 новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе.