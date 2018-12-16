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Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины

Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
01:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, передает РБК-Украина.

Отметим, данный титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).

Как сообщалось, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви Украины, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

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Украина, УПЦ МП, Церковь, Политика, Новости Украины, Онуфрий, Православная Церковь Украины, Епифаний.
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