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Кубив: тысячелетний путь к духовной свободе увенчался победой

Кубив: тысячелетний путь к духовной свободе увенчался победой
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 15 декабря на Объединительном соборе духовенство избрало предстоятелем автокефальной православной церкви в Украине митрополита Епифания.

Украина сегодня увенчала победой путь продолжительностью в 1030 лет до духовной свободы. Об этом в Facebook написал первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив, комментируя решение Объединительного собора и избрания предстоятелем Украинской поместной церкви митрополита Епифания.

"Поздравляю Украину с избранием председателя Украинской поместной церкви митрополита Епифания. В этот исторический день 15 декабря 2018 года вместе с Петром Порошенко Украина увенчала победой долгий путь продолжительностью в 1030 лет к собственной государственности и свободе. На этот раз - свободе духовной, без которой вся другая свобода не может существовать", - подчеркнул он.

По словам Кубива, это стало "подтверждением исторической мудрости украинского народа и шагом к освобождению от российской оккупации".

Он добавил, что взаимодействие и единство этого дня станет еще одним образцом для всех, кто понимает важность единения для мира и благосостояния Украины.

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Православная церковь, Степан Кубив, Томос.
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