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Воскресенье, 16.12.2018
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Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

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Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Новый год 2019 уже не за горами!

В воздухе витает праздничная атмосфера, все вокруг становятся добрее и бодрее. После того, как все корпоративы успешно пережиты, подарки упакованы и сложены под красиво украшенную елку, остается только одно — выбрать, где именно провести уходящий год и встретить новый.

Как отметить Новый год 2019: с любимым человеком

Новый год 2019: подборка оригинальных подарков для мужа
Новый год 2019: подборка оригинальных подарков для мужаЧитать полностью

Помнишь, как говорят: "главное не место, а человек"? Тем более, если вы проводите не так много времени вместе. Подумай, что сделает эту ночь особенной и обсуди этот момент со своей второй половинкой. В любом случае — праздник обещает быть романтичным и теплым, даже если за окном морозы и холода. А что подарить любимому мужчине — ты уже в курсе. Правда ведь?

Посмотрите вместе традиционные фильмы, вроде "Один дома", приготовьте любимые вкусности и займитесь любовью под бой курантов. Ведь, как Новый год встретишь.. 

Что делать на Новый год 2019: встречаем в кругу семьи

Для всей семьи: 5 старых мультфильмов про Новый год (Видео)
Для всей семьи: 5 старых мультфильмов про Новый год (Видео) Читать полностью

Взрослея мы начинаем уделять своим близким все меньше и меньше времени. Реже звоним и ездим в гости, чаще концентрируем внимание на других жизненных аспектах. А дома, в кругу семьи, нам всегда рады. Порадуй близких еще одним семейным вечером, даже если по традиции вы привыкли собираться чуть позже, на Рождество.

Оливье, воспоминания о твоем костюме на утреннике в садике и улыбка мамы. Разве не для этого нужен семейный праздник?

Как отметить Новый год 2019: на лыжах

Если ты еще не освоила сноуборд или лыжи — самое время сделать это прямо сейчас. Направления могут быть самыми разными: Альпы, Словакия, Польша или родные Карпаты — везде одинаково весело и атмосферно.

Важно: позаботься о хорошем инструкторе, если раньше ты не покоряла горные склоны. Профессионал сможет уберечь тебя от травм.

Что делать на Новый год 2019: отправимся на море

Новый год 2019: интересные идеи праздничных поделок для дома (Фото)
Новый год 2019: интересные идеи праздничных поделок для дома (Фото)Читать полностью

Отметить Новый год в теплых краях — отличная идея для тех, кому совсем не по душе все эти холода, пуховики и вьюга. Вместо красного носа и литра глинтвейна — море и крем для загара с хорошей SPF-защитой. Да и популярных туристических направлений на Новый год 2019 очень много.

Горящие туры в Египет, например, можно смотреть после 20-го числа. Но не забудь собрать чемодан, чтобы всегда быть "на низком старте".

Как отметить Новый год 2019: в ресторане

Многие заведения предлагают посетителям классную программу и живую музыку, ведущих, вкусное меню, да что угодно! А главное — не за все деньги мира (хотя некоторые все же за все).

То, что будет спокойно — не обещаем. Но, когда ты определишься где отметить Новый год 2019, сможешь смело готовиться к вечеринке и веселью.

Что делать на Новый год 2019: встречать возле главной елки в стране

Новый год 2019: какой подарок подготовить для мамы
Новый год 2019: какой подарок подготовить для мамыЧитать полностью

Вариант для все, кто дотянул до последнего и читает эту статью в полшестого 31 декабря. Без паники! Всегда можно поехать к самой красивой и пышной елке в городе и отсчитать последние секунды с тысячей людей вокруг. Смелее: глинтвейны, бенгальские огни и новогодние песни. Все, что нужно для хорошей ночи.

Как отметить Новый год 2019: в любимом городе Европы

Я схожу с ума по Барселоне. И, признаться честно, улетала бы туда каждый год. Только если бы Дед Мороз умел исполнять желания с такой завидной регулярностью.

Выбирай направления по душе и мчись в наступающий год счастливой. К тому же, новогодняя Европа — волшебна, а бюджетных билетов на Рождество — полно.

Что делать на Новый год 2019: веселиться компанией

Ко многим пунктах этого материала есть необязательное, но важное дополнение — большая компания. С друзьями веселее рассматривать рыб в Красном море, осваивать сноуборд и даже гулять по Будапешту. Главное, чтобы всем пришлось по душе выбранное развлечение.

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Праздник, 31 декабря, Как отмечать, Новый год 2019, Год Свиньи.
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