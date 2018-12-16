Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
Биография митрополита Епифания
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография

Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
10:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: В субботу, 15 декабря, в Украине состоялось историческое событие, на Объединительном соборе избрали предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви.

Митрополит Епифаний в субботу, 15 декабря,  на Объединительном соборе был избран предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины.

Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов.  От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура. 

Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года. 

Биография предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины:

Митрополит Епифаний в миру Думенко Сергей Петрович родился 3 февраля 1979, село Волково, Ивановский район, Одесская область - доктор наук по богословию, профессор, Патриарший наместник, митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного синода и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, член Высшего церковного совета УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева, член Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов.

Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церквиЧитать полностью

С 1 июля 2003 по 31 декабря 2005 года занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила. С 26 августа 2003 года по 31 декабря 2005 года - преподаватель Ровенской духовной семинарии, а также занимал должность старшего помощника инспектора. С 2005 года - занимал должность пресс-секретаря Ровенского епархиального управления.

По благословению патриарха Филарета 21 декабря 2007 года стал архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

6 января 2008 в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева патриархом Филаретом рукоположен во иеродиакона, а 20 января 2008 года в иеромонаха. 25 января 2008 Указом назначен секретарем патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

16 марта 2008 в Неделю Православия за Божественной Литургией во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины возведен в сан архимандрита. 20 марта 2008 назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева. 30 мая 2008 назначен управляющим делами Киевской Патриархии.

Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Вселенский патриарх благословил Епифания
Вселенский патриарх благословил ЕпифанияЧитать полностью

Решением Священного Синода УПЦ КП от 13 декабря 2017 (Журнал заседания № 38) имеет титул митрополит Переяславский и Белоцерковский.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний - постоянный член Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата.

Удостоен церковных наград: ордена святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени, ордена святого архистратига Божия Михаила, ордена Святого Креста Черногорской Православной Церкви.

Награжден государственными наградами и почетными отличиями - орденом "За заслуги" II и III степеней, грамотой Кабинета Министров Украины, благодарностью Премьер-министра Украины, грамотой Верховной Рады Украины, отличиями Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования сухопутных войск Украины, отличиями Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова и "Украинского народного посольства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Предстоятель, Объединительный Собор, Автокефальная, Поместная православная церковь, Митрополит Епифаний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян - Леброн. Видео боя
04 В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
В Фастове объявлен День траура
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь