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В Михайловском Златоверхом соборе проходит первая литургия митрополита Епифания

В Михайловском Златоверхом соборе проходит первая литургия митрополита Епифания
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Михайловском Златоверхом соборе Киева в воскресенье, 16 декабря, проходит первая литургия, которую проводит предстоятель Православной церкви Украины.

Первая литургия новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Видеозапись, на которой запечатлена часть литургии, опубликовал в воскресенье на своей странице в соцсети Фейсбук администратор официального сайта Михайловского Златоверхого монастыря, священник УПЦ Иван Сидор.

"Первая литургия новоизбранного предстоятеля Украинской православной церкви блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины в Михайловском Златоверхом соборе", - гласит сделанная им приписка к опубликованному видео.

О том, что в в Михайловском Златоверхом соборе Киева в 10.00 воскресенья состоится первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания сообщал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - сказал президент, обращаясь к людям, собравшимся возле храма св.Софии в Киеве в субботу.

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В объединительном Соборе приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархат).

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении на сайте УПЦ (КП).

Предстоятелем поместной автокефальной православной церкви в Украине был избран Епифаний (Думенко). П.Порошенко заявил, что поедет в Константинополь (Стамбул) вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса.

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Видео, Объединительный Собор, Митрополит Епифаний, Первая литургия.
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