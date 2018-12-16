Варварин день 2018: все, что нужно знать о празднике 17 декабря

Новости Украины: После крещения Руси Варвара стала у восточных славян одной из самых почитаемых святых.

Православные христиане 17 декабря отмечают День святой великомученицы Варвары, которая считается великой рукодельницей и покровительницей женщин.

История святой Варвары

Варвара родилась в знатной языческой семье, в городе Илиополе (на территории современной Сирии), во времена римского императора Максимина (305-311 гг.). Отец Варвары Диоскор рано овдовел и был очень привязан к своему единственному ребенку.

Чтобы уберечь дочь от опасностей и общения с христианами, он построил для нее великолепный замок, откуда Варвара выходила только с разрешения отца.

Варвара часто смотрела на красоту мира с высокой башни своего замка, и желала узнать, какой творец мог создать подобное. Приставленные к ней воспитатели утверждали, что это сделали языческие боги, но девушка не верила этому.

Со временем к отцу Варвары стали все чаще приходить знатные женихи, прося руки его дочери, но девушка отвергала любые разговоры о браке. Тогда Диоскор разрешил ей выходить из замка, надеясь, что это изменит ее мнение.

Однажды Варвара познакомилась в городе с местными христианками, которые рассказали ей о Боге-творце всего сущего. В то время в Илиополе находился христианский священник, выдававший себя за купца. Варвара попросила у священнослужителя покрестить ее и стала христианкой. Узнав о крещении Варвары, Диоскор пришел в ярость. Он отрекся от дочери и выдал ее властям, позволив пытать ее.

В дальнейшем, Диоскор сам совершил над Варварой казнь, обезглавив ее. Вскоре после этого его поразила молния. В VI веке мощи святой Варвары были перенесены в Константинополь, а в VIII веке – в Киев. Ныне мощи святой Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, принадлежащем Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Традиции на Святой Варвары

После крещения Руси Варвара стала у восточных славян одной из самых почитаемых святых. Православные просят ее о защите от внезапной смерти, избавлении от болезней и смягчении родительского гнева. Молитву Варваре читают во время страшных гроз и молний. Варвару считают своей покровительницей строители, шахтеры и ремесленники. В то же время, девушкам в день Святой Варвары разрешалось лишь шить и вышивать. Варвара особенно почиталась беременными женщинами. Считалось, что святая помогает при трудных родах. На день Святой Варвары верующие пекли пироги с маком. Пирогами часто угощали домашний скот – считалось, что он будет лучше плодиться. В Украине на Святой Варвары, кроме того, варили кутью, узвар или компот.

Приметы на Святой Варвары

Варварин день считался днем «поворота к весне», несмотря на то, что предзнаменовал наступление зимних холодов. По этому празднику, как и по многим другим, наши предки старались предсказывать погоду. Считалось, что если в ночь на Варвары небо чистое – следует ждать холодов. Если на в День Варвары тепло – можно ждать хорошего урожая. Если дым из трубы в Варванин день стелился по низу, можно ждать потепления. Лютые заморозки на Варвары – к долгой и холодной зиме.

Чего нельзя делать на Святой Варвары

В день Святой Варвары для женщин считалось грехом стирать, белить и месить глину, а также заниматься прочими ремеслами. Разрешалось вышивать и ткать. На Варварин День у женщин было принято идти за водой хорошо одетыми и причесаными. На этой воде потом варили особые каши или кутью.

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