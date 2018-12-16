Святой Николай: каким человеком он был в жизни

Новости Украины: 19 декабря христиане отмечают день Святого Николая.

В Украине Святой Николай (Святой Николай Чудотворец, Николай Угодник) особо почитался. Считается, что он опекается воинами, моряками, лучниками, водителями, путешественниками, бедными, детьми, студентами, торговцами, что он помогает всем кто в беде и печали. В его честь в Украине назван город Николаев (город моряков и кораблестроителей). Кто этот Святой и каким он был при жизни? За что его так почитают сегодня?

Информации про Святого Николая до наших дней дошло немного. Предполагается, что родился он в 275 г. в греческом городе-колонии Патара в провинции Ликия (совр. Демре, Анталия, Турция) в очень уважаемой и богатой семье.

По преданиям, его родители были христианами и воспитывали своего сына в христианских традициях с рождения. Это повлияло на его выбор посвятить свою жизнь богослужению.

В юные годы он переселяется в Миру, где его дядя епископ посвящает молодого Николая в священники. После смерти родителей, которые умерли в следствии большой эпидемии, Николай получает богатое наследство, которое он решил потратить на добрые дела. Благодаря своей благотворительности Николай пользовался большим авторитетом среди местных жителей и со временем это помогло ему занять должность епископа Мирийского. Отмечается, что образ жизни епископа Николая был скромным и, главным образом, его беспокоили проблемы своей паствы.

Святому Николаю историки приписывают борьбу с языческими храмами. Например считается, что именно с его инициативы был разрушен храм Артемиды (Дианы). Некоторые исследователи полагают, что празднование Святого Николая 19 декабря заменило собою языческое празднование рождения Артемиды. Христианские рукописи говорят, что епископ Николай в 325 г. принял участие в Первом Вселенском Соборе, на котором своего оппонента Ария он ударил по щеке. За такой поступок Николая арестовали, но ещё до завершения Собора он был отпущен.

Умер Святой Николай приблизительно в 342 г. Но даже после смерти, по мнению многих, он и далее помогает людям. В церковных рукописях упоминается, что неизлечимо больные люди, после того как дотрагивались до мощей Николая, полностью выздоравливали в тот же день. Его поступки при жизни стали причиною появления множества легенд, благодаря котором он стал одним из наиболее почитаемых святых. День его смерти 6 декабря (за юлианским календарём 19 декабря) христиане отмечают как день Святого Николая.