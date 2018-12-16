День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Новости Украины: День памяти святого Николая Чудотворца отмечается 19 декабря.

День святого Николая в Украине ежегодно отмечается всегда 19 декабря. Считается, что именно в ночь на 19-е святой приходит в дома украинцев, чтобы порадовать малышей.

В этот день в Украине принято класть детям сладости под подушку, а в Европе (германии, например) существуют специальные носочки: их развешивают у камина.

История рождения данной традиции такова: по соседству со святым Николаем жил бедный вдовец, и была у вдовца дочь. У той был возлюбленный из богатой семьи. Но его родители не хотели принять в дом бесприданницу. Узнав об этом, Николай решил: "У меня есть все, а рядом кто-то страдает". И чтобы помочь девушке, решил воспользоваться отцовским наследством. Ночью, чтобы не быть узнанным, он пробрался к убогому дому и кинул в окно спальни девушки сверток с золотыми монетами.

Так он соединил сердца возлюбленных, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай первый раз в жизни почувствовал себя счастливым. Он стал приносить теплые вещи, игрушки и еду в дома обездоленных. И делал он это всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным.

Однако как-то раз его выследили горожане и очень удивились, когда узнали, что этот замкнутый и застенчивый юноша имеет такое доброе сердце. Позже они выбрали Николая своим епископом.

День святого Николая: что нельзя делать

День Николая-2017 припадает на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя – мясо, яйца и другие продукты животного происхождения. По вторникам, согласно календарю питания Рождественского поста, разрешается горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.

Многие задаются вопросом, можно ли шить в День Святого Николая? Православная церковь в этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но по народным обычаям, в этот день непринято шить, стирать и заниматься ремонтом.

Также в день святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение, верили наши предки. И даже наоборот – принято раздавать долги. День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было вернуть все долги. Считалось, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

День Николая Чудотворца: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь и помолиться. День Николая Чудотворца лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру святого Николая, в этот день нужно помогать близким, раздавать милостыню, но делать это скромно, не кичась своей благотворительностью.

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Первым обойти свой двор должен хозяин дома – если он этого не сделает, то в грядущем году жди беды, говорили наши предки. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Также в этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Ну и, конечно, как мы уже упоминали, на Николая принято дарить детям подарки. Чаще всего дарят сладости: шоколад, конфеты, пряники. Их нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой подарочек от Николая.

День Николая в старину всегда отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.

Как загадать желание в день Николая Чудотворца

Приготовьте 40 свечей, икону святого Николая Чудотворца, спички, широкую тарелку наполните песком или солью.

Перед началом обряда читается молитва "Отче наш", далее "Николай, Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, на небесах и на Земле: заступись и сохрани от всякого зла. Аминь" и три раза перекреститься.

Затем нужно написать свое покаянное письмо, во всех грехах, где считаете себя неправыми, а также нужно раскаяться в неосознанных грехах.

Я, раба Божия (имя), грешна в семи смертных грехах: гордости, сребролюбии, блуде, гневе, чревоугодии, зависти, унынии и многом другом.

Простите, ослабьте, оставьте Боже, Николай Чудотворец прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и не ведении, дневные и ночные, в уме и в помышлении, все мне прости Боже Милосердный и Николай Чудотворец. Милостивы будите ко мне грешной. Боже, Николай Чудотворец, очистите грехи мои и помилуйте меня. Не отвернитесь от меня, примите моё покояние и раскаяние.

В милосердии своем, даруйте Господи и Николай Чудотворец мне, рабе Божией (имя) здоровье. Прошу за своих детей, родителей, близких и дорогих мне людей – пусть они будут здоровы и счастливы. Не оставьте меня без Вашей помощи и наставляйте меня во всем. Пусть будет во всех делах моих Ваша воля. Пусть мой жизненный путь будет удачным и счастливым. Оберегите меня от злых , людей, от зависти, от насилия, от внезапной смерти, от несправедливости. Я хотел (а) бы принести как можно больше пользы людям, так пусть будет у меня достойная и интересная работа. Помогите мне быть поддержкой для моих детей, и дайте возможность содержать и наставлять их. Дайте познать любовь и быть любимой. Прошу Господи, Николай Чудотворец о своей Родине и о мире на Земле.

Особое прошение мое: тут нужно написать свое желание.

Далее зажгите все 40 свечей, поставленные в тарелку с солью, и читайте молитвы, обращенные к святому Николаю Чудотворцу. Потом нужно прочитать свое покаянное письмо. После чего сжечь это письмо в пламене свечей, подождать, пока они догорят. Пепел от письма пустить по ветру – чтобы оно попало на суд Божий и к святому на рассмотрение. Остатки от свечей положите на год за икону святого Николая, а потом нужно отнести в храм и там оставить.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий