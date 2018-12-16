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СМИ Швейцарии о Объединительный собор: Украина во второй раз стала независимой

СМИ Швейцарии о Объединительный собор: Украина во второй раз стала независимой
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Стало известно, что для многих православных украинцев страна на выходных второй раз стала независимой – на этот раз в церковном смысле.

Объединительный собор поместной Украинской православной церкви в Киеве 15 декабря стал религиозным отделением Украины от Москвы и является вопросом большого политического веса. Об этом говорится в статье швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

В статье под заголовком "Церковь Украина отделяется от России – акт большого политического веса" напоминается, что в октябре Вселенский Патриарх Варфоломей поддержал обращение со стороны украинских православных верующих, Президента и парламента Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Реагируя на такое решение, Московский патриархат разорвал связи с Константинополем.

Автор указывает на то, что ситуация сложная, со многими неизвестными, и ее следует рассматривать как в церковно-политическом, так и геополитическом смысле. В церковном плане речь идет прежде всего о том, что на территории Украины до последнего времени существовали три православные церкви – УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, и "тесно связан с российским государственным руководством патриарх Московский Кирилл не желает мириться с решением Константинополя потерю своего влияния". 

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"Но и в геополитическом плане основание церкви имеет большой конфликтный потенциал, ведь Президент Порошенко направляет форсированную независимость украинской православной церкви против политики диктата России", - говорится в статье.

Как сообщалось ранее, Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

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Россия, РФ, УПЦ, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Объединительный Собор.
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