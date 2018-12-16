Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ

Новости Украины: Президент убежден, что военное положение не будет препятствовать проведению выборов в марте 2019 года.

Если Россия не начнет широкомасштабное вторжение на территорию Украины - военное положение продлено не будет. Об этом Президент Петр Порошенко заявил на пресс-конференции.

"О военном положеним - я четко отметил при его введении, что оно вводится на 30 дней. Моя принципиальная позиция - что никакое военное положение не будет препятствовать проведению выборов, и если не произойдет начало широкомасштабной агрессии, вторжение Вооруженных сил РФ на территорию Украины - военное положение продлено не будет, и начнется согласно постановлению, проголосованному в Верховной Раде, подготовка к выборам президента 31 марта 2019 года", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что изначально планировалось ввести военное положение на 60 дней, так как были соответствующие планы военных "по минимальному сроку для развертывания новых воинских частей на соответствующих направлениях".

"После того, как мы внимательно изучили эту ситуацию, было принято решение не о развертывании, а о передислокации частей. И эта передислокация в полном объеме произошла. Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась", - добавил Порошенко.