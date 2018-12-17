Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ
Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ
Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света
Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ

Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ
00:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Руководящие органы Православной церкви Украины будут сформированы на протяжении одного-двух месяцев после получения Томоса.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что на формирование руководящих органов после получения Томоса понадобится один-два месяца

"Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы… Я считаю, что после получения Томоса, это рождественский цикл, много праздников припадает, но на протяжении месяца-двух мы сформируем эти руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви", - заявил митрополит Епифаний в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Также он отметил, что на сегодня Церковь насчитывает около 7 тыс. православных парафий в Украине, что больше, чем было до объединения.

Кроме того, он добавил, что парафии Московского патриархата в Украине сейчас "пребывают в лоне Российской православной церкви, но имея тут украинскую регистрацию".

В связи с чем, он призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автокефалия, Томос, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили
03 Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
04 Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ
05 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
Стали известны детали Объединительного собора
Стали известны детали Объединительного собора
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь