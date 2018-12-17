Скачать
Понедельник, 17.12.2018
В США готовятся к приостановке работы правительства
В США готовятся к приостановке работы правительства
Украинские военнослужащие вошли в состав KFOR
Украинские военнослужащие вошли в состав KFOR
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Епифаний: Митрополит Онуфрий будет только митрополитом РПЦ в Украине

Епифаний: Митрополит Онуфрий будет только митрополитом РПЦ в Украине
03:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Епифаний рассказал о статусе Онуфрия после Объединительного собора.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом РПЦ в Украине.

Об этом он сказал в интервью "ТСН".

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. Митрополит Онуфрий будет только митрополитом Россйской православной церкви в Украине", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Он добавил, что парафии Московского патриархата "пребывают в лоне Российской православной церкви, но имея тут украинскую регистрацию".

"Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви", - заявил Епифаний.

"Но мы должны прежде показать наше единство строить церковь на основе любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много желающих перейти к Единой православной церкви, но они испуганы. Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились", - отметил предстоятель Православной церкви Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РПЦ, Онуфрий, Объединительный Собор, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили
03 Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
04 Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ
05 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
Калифорния отменила планы по введению налога на SMS
Калифорния отменила планы по введению налога на SMS
СМИ: Соратники Мэй готовят второй референдум по Brexit
СМИ: Соратники Мэй готовят второй референдум по Brexit
Врачи назвали интересные факты о пиве
Врачи назвали интересные факты о пиве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь