Епифаний: Митрополит Онуфрий будет только митрополитом РПЦ в Украине

Новости Украины: Епифаний рассказал о статусе Онуфрия после Объединительного собора.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом РПЦ в Украине.

Об этом он сказал в интервью "ТСН".

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. Митрополит Онуфрий будет только митрополитом Россйской православной церкви в Украине", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Он добавил, что парафии Московского патриархата "пребывают в лоне Российской православной церкви, но имея тут украинскую регистрацию".

"Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви", - заявил Епифаний.

"Но мы должны прежде показать наше единство строить церковь на основе любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много желающих перейти к Единой православной церкви, но они испуганы. Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились", - отметил предстоятель Православной церкви Украины.