Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов

Новости Украины: В Украину с понедельника идет похолодание, некоторых регионах температура ночью опустится до -15 градусов.

В понедельник, 17 декабря, в западной части Украины ожидаются снегопады, в остальных регионах - переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются снегопады. Температура в Закарпатской области - от 0 до +2 градусов, в остальных областях - от -1 до -3 градусов, в Житомирской области - -4...-6 градусов, в Винницкой - от -3 до -5 градусов.

На севере страны от -4 до -7, переменная облачность. Аналогичная погодная ситуация сложится в центре страны. На востоке также без осадков, температура воздуха - от -3 до -5 градусов.

На юге страны переменная облачность, без осадков, температура воздуха - от -3 до 2 градусов, в оккупированном Крыму - от 2 до 4 градусов тепла. В Киеве осадков не ожидается, переменная облачность, температура днем от -5 до -7 градусов, ночью - от -7 до -9 градусов.

Прогноз погоды на 17 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 17 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем 0... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0... -2 Львов – снег, ночью -4...-6, днем -1... -3

– снег, ночью -4...-6, днем -1... -3 Ивано-Франковск – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Черновцы – снег, ночью -2...-4, днем 0... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0... -2 Хмельницкий – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Луцк – снег, ночью -4...-6, днем -1... -3

– снег, ночью -4...-6, днем -1... -3 Ровно – снег, ночью -4...-6, днем -1... -3

– снег, ночью -4...-6, днем -1... -3 Житомир – снег, ночью -5...-7, днем -4... -6

– снег, ночью -5...-7, днем -4... -6 Винница – снег, ночью -5...-7, днем -3... -5

– снег, ночью -5...-7, днем -3... -5 Одесса – ясно,ночью -2...-4, днем -1... -3

– ясно,ночью -2...-4, днем -1... -3 Николаев – ясно, ночью -4...-6, днем -1...-3

– ясно, ночью -4...-6, днем -1...-3 Херсон – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2

– ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2 Симферополь – ясно, ночью 0...-2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...-2, днем +2...+4 Кропивницкий – ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6 Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -6...-8, днем -4 ...-6 Чернигов – ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6 Сумы – ясно, ночью -9...-11, днем -6... -8

– ясно, ночью -9...-11, днем -6... -8 Полтава – ясно, ночью -8...-10, днем -4... -6

– ясно, ночью -8...-10, днем -4... -6 Днепр – ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5 Запорожье – ясно, ночью -4...-6, днем -1...-3

– ясно, ночью -4...-6, днем -1...-3 Донецк – ясно, ночью -5 ...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5 ...-7, днем -2...-4 Луганск – ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5 Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5 Киев – ясно, ночью -7...-9, днем -5 ...-7

Согласно народному прогнозу, 17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.

Еще холоднее станет 18-19 декабряи также облачно с прояснениями. Во вторник в западной части, будет идти небольшой снег, 19 декабря днем в южной части местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме большинства южных районов, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

В Киеве и области 17-19 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура 17 декабря днем 5-7° мороза. По области 3-8° мороза. 18-19 декабря в Киеве температура ночью составит 10-15° ниже нуля, днем 5-10° мороза.

Прогноз погоды на 18 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 декабря, Фото: meteo.gov.ua

20 и 21 декабря прогнозируется без осадков. Температура 20 декабря в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 9-15°, днем 4-10° мороза; на остальной территории ночью 2-8°, днем 0-5° мороза; 21 декабря ослабление мороза на 2-6°. 20 и 21 декабря в столице и области тоже ожидается без осадков. Температура 20 декабря ночью 10-15°, днем 5-10° мороза; 21 декабря ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Добавим, что мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 14 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях. Ранее, 13 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега