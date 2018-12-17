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День святого Николая 2018: история и традиции зимнего праздника

День святого Николая 2018: история и традиции зимнего праздника
10:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: День святого Николая православная церковь отмечает 19 декабря.

Зимний день Святого Николая - один из самых почитаемых христианских праздников на Руси. Во многих европейских странах День Святого Николауса, в странах СНГ день Святого Николая - один из самых радостных праздников для детей. Христиане верят, что и по сей день он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

Как Дед Мороз, так и Санта-Клаус имеют мало общего со святым, которого некоторые считают их прототипом. Скорее всего, имеет место смешение различных легенд в одну.

История 

День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздникЧитать полностью

Святой Николай жил в 4 веке. С раннего детства он отличался любовью к ближнему. Слава о его делах была велика, поэтому ещё молодым человеком его назначили епископом. Он поселился в городе Измир в Греции (теперь это территория Турции). Святой Николай был богат, и всячески помогал бедным, и всегда делал это тайно - подкладывая подарки в окна.

И вот как-то раз, желая помочь бедной семье, в которой были три дочери, и отец которых из-за бедности решил продать их для блуда, Святой Николай подбросил им под Рождество три мешочка с золотыми монетами. Так продолжалось до тех пор, пока те не накопили достаточное приданное для того, что бы выйти замуж. Но как-то раз однажды все окна в доме не оказались запертыми. Тогда Святой Николай подкинул мешочки с золотом в трубу.

Другая легенда гласит, что золотые монетки подкинутые им в трубу попали в висящие у печки сохнущие носки. Поэтому теперь католики подкладывают подарки в носки, которые вешают у камина.

Традиции

Святой Николай всегда приходит ночью. По традиции в праздник Святого Николая дети получают в подарок сладости, некоторые детишки в предпраздничный вечер кладут в башмак записочку, в которой пишут, чтобы им хотелось получить. На Украине, же детки ищут свои подарки под подушкой.

День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря 

Поэтому на праздник Святого Николая, который православная церковь отмечает 19 декабря (по новому стилю), а католическая 6 декабря, дети всегда получают подарки от Святого Николая.

Что же подавали на обед? Поскольку праздник приходится на середину Рождественского поста, то никаких скоромных блюд не готовили. Но зато на столах обязательно был постный борщ с жареными карасями, вареники с картошкой, грибами и капустой, всевозможные соленья, пироги, булки, медовые коржики и пряники "Миколайчики".

Однако Святой Николай прославился не только своими тайными дарами, но и чудесами, который творил и при жизни и после смерти.

День Святого Николая 2018: самые известные легенды о Святом Чудотворце
День Святого Николая 2018: самые известные легенды о Святом Чудотворце Читать полностью

Святого Николая считали своим заступником моряки и рыбаки. Он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям: находил их и возвращал к жизни. Существовало предание, что в праздник Святого Николая епископ раздавал подарки, но только послушным детям, а шалунов наказывал.

Существовало поверье, что в день святого Николая ничего нельзя делать для себя, а только для нуждающихся. Тот же, кто не позаботится о бедняках и сиротах, в течение семи лет будет терпеть убытки.

В Украине 19 декабря всегда считалось большим христианским праздником. С давних времен наши предки называли святого Николая своим заступником, владыкой всех земных вод, покровителем моряков и странников. Потому в этот день люди накрывали богатые (хоть и постные) столы, приглашали на вареники и пиво родню и кумовьев. А еще по погоде на Николая выясняли, будет ли урожайным следующий год.

Как видите, Санта-Клаус (изначально возникший как добрый эльф) и Дед Мороз (изначально бывший просто Морозом - покровителем зимы) имеют мало общего со Святым Николаем. Объединяют их только любовь к детям, и обычай дарить подарки.

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Праздник, История, Традиции, Дед Мороз, Санта Клаус, 19 декабря, День Святого Николая 2018:, Легенды о святом Николае, история и традиции праздника.
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