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В УПЦ МП уволили и запретили служения некоторым своим архиереям

В УПЦ МП уволили и запретили служения некоторым своим архиереям
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Архиереев УПЦ МП, которые участвовали в Объединительном соборе, уволили и запретили служение.

Двух участников Объединительного собора 15 декабря от УПЦ МП уволили и запретили им служения. Данное решение приняли на внеочередном заседании Синода УПЦ МП 17 декабря, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Священный Синод отстранил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил служение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницого и Вишневского Александра", - объявили по результатам заседания.

Ранее СМИ сообщали, что в Объединительном церковном соборе, где провозгласили создание автокефальной церкви Украины, приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломий подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Напоминаем, что 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

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УПЦ МП, УПЦ, Объединительный Собор, Архиереи.
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