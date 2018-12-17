В УПЦ МП уволили и запретили служения некоторым своим архиереям

Новости Украины: Архиереев УПЦ МП, которые участвовали в Объединительном соборе, уволили и запретили служение.

Двух участников Объединительного собора 15 декабря от УПЦ МП уволили и запретили им служения. Данное решение приняли на внеочередном заседании Синода УПЦ МП 17 декабря, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Священный Синод отстранил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил служение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницого и Вишневского Александра", - объявили по результатам заседания.

Ранее СМИ сообщали, что в Объединительном церковном соборе, где провозгласили создание автокефальной церкви Украины, приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломий подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Напоминаем, что 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.