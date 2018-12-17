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В Украине от гриппа умер еще один человек

В Украине от гриппа умер еще один человек
15:08 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Харькове с начала эпидсезона от гриппа умерли два человека.

В Харьковской области cначала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 91 тыс. 455 человек, из которых больше половины (53 тыс. 413 человек) – дети до 17 лет.

Как сообщается в понедельник на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей Харькова (ребенок 2009 года рождения и женщина 1956 года рождения.

"Умершие не были привиты против гриппа", - говорится в сообщении.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на прошлой неделе (с 10 по 16 декабря) по сравнению с предыдущей (с 3 по 9 декабря) произошло уменьшение количества заболевших на 13,5%, в том числе среди детей - на 9,0%. Заболело 14 тыс. 353 человека, из них 7 тыс.741 (53,9%) - дети в возрасте до 17 лет. Были госпитализированы 289 человек, из них 198 (68,5%) - дети.

Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об "агрессивном" гриппе

Показатель заболеваемости составляет 534,45 на 100 тыс. населения и превышает показатель эпидемического порога на 6,5%.

В Харькове заболело 6 тыс. 608 человек, в том числе 3 тыс 36 детей (45,9%). Показатель заболеваемости составил 465,53 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 24,0%. Среди детей заболеваемость снизилась на 24,7%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Как сообщалось, в Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа, сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк. А, в Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок

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Минздрав, Эпидемия, Грип, ОРВИ.
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