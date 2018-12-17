В ЕС сертифицировали госпредприятие "Украэрорух"

Новости Украины: Сегодня, 17 декабря, Госпредприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" получило сертификат соответствия нормам ЕС.

Директору "Украэроруха" Дмитрию Бабейчуку вручили сертификат соответствия нормам Европейского Союза как национального провайдера аэронавигационного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сертификат выдал директор по летных стандартов EASA Джаспер Расмуссен в присутствии исполнительного директора EASA Патрика Ки в штаб-квартире Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в Кельне.

"Поздравляю всю команду Украэроруха, успешно продемонстрировала соответствие систем менеджмента, процедур и технического обеспечения европейским требованиям. Сегодня с уверенностью можно сказать, что наш сертификат только подтвердил надежность, эффективность и ответственность украинского партнера", - сказал директор по летных стандартов EASA Джаспер Расмуссен.

Отмечается, что сертификат EASA удостоверяет соответствие Украэроруха нормам ЕС и является основанием для получения прав от Словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которая необходима для маневрирования воздушных судов, выполнять операции на аэродроме "Ужгород" по правилам полетов по приборам.

"Выражаю отдельную благодарность своему коллективу, который консолидировался и приложил усилия для подтверждения соответствия услуг Украэроруха требованиям ЕС для обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Евросоюза, в частности на территории Словакии. Мы сделали все от нас зависящее" , - заметил директор Дмитрий Бабейчук.