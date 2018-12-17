Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда

Новости Украины: Традиционно самые популярные зимние направления - Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов будут курсировать именно на запад страны.

На зимние праздники по Украине будет курсировать не менее 23 дополнительных поезда на более чем 150 тысяч мест. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"По состоянию на 17 декабря 2018 года Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда на более 180 рейсов в наиболее популярных направлениях, по которым пассажирам уже предложено дополнительно более 150 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается, отметили в Укрзализныце.

Таким образом, в западном направлении железная дорога назначила поезда:

№ 181/182 Киев – Львов, отправлением из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№ 191/192 Киев – Львов, отправлением из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№ 217/218 Киев – Львов, отправлением из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№ 197/198 Киев – Ковель, отправлением из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№ 207/208 Киев – Ужгород – Киев, отправлением из Киева 22, 24 декабря, обратно 23, 25 декабря.

№ 235/236 Киев – Ужгород, отправлением из Киева 24, 26 декабря, обратно 23, 25, 27 декабря.

№ 249/231/250 Киев – Ивано Франковск – Черновцы – Киев, отправлением из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№ 258/227 Одесса – Ужгород, отправлением из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

В одесском направлении:

№ 161/162 Киев – Николаев, отправлением из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

В днипровском направлении:

№ 179/180 Киев – Днипро, отправлением из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№ 275/276 Киев – Кривой Рог, отправлением из Киева 10 января, обратно 28 декабря.

Кроме этого, Донецкий филиал Укрзализныци назначил поезд

№ 205/206 Покровск – Харьков, отправлением из Покровска и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

Укрзализныця также включила в график такие дополнительные рейсы:

№ 111/112 Харьков – Львов, отправлением из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января.

№ 670/669 Кременчуг – Бахмач, отправлением из Кременчуга и Бахмача 8 января.

№ 781/782/774/773 Черкассы – Киев – Шостка, отправлением из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№ 797/798 Харьков – Запорожье отправлением из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

Кроме этого, назначены скоростные поезда:

№ 720/719 Киев – Харьков, отправлением из Киева 25 января, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№ 736/735 Киев – Запорожье, отправлением из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Укрзализныця также продлила маршрут следования таких поездов:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Днипро, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 08 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 72/71 Запорожье – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№ 76/75 Кривой Рог – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 243/244 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта – Сумы, отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 декабря обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря, 2, 6 января.

№ 779/780 Сумы – Винница, отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов. Укрзализныця обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты выезда, а не только последние даты накануне выходных, а также варианты маршрутов, в частности путешествие с пересадкой.