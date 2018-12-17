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День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы

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День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
19:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 18 декабря празднуют день памяти Преподобного Саввы Освященного 2018.

Преподобный Савва Освященный родился в пятом веке в благочестивой христианской семье города Каппадокии. Когда Савве было пять лет, его отца затребовали по служебным делам в Александрию, так как он был военным. Мать тоже отправилась с ним, а мальчика оставили на попечение дяди.

Через три года Савва поступил в монастырь святой Флавианы, который находился совсем неподалеку. Смышленый ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Родители уговаривали юношу выбрать семейную жизнь, но Савва, которому уже было семнадцать лет, принял монашеский постриг и достиг таких высот в молитве и посте, что мог даже совершать чудеса.

По прошествии десяти лет, святой Савва отправился в Иерусалим, а уже оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Но последний посоветовал монаху отправиться к отцу Феоктисту, который был настоятелем соседнего монастыря. В этой обители Савва пробыл послушником три года, до дня своего тридцатилетия.

После смерти старца Феоктиста, преподобный Савва получил благословение уединиться в пещере. Только по субботам святой выходил из своего жилища, чтобы помолиться за богослужением и немного поесть.

Следующие пять лет отец Савва совсем не выходил из своей убогой каменной кельи. За духовным ростом молодого монаха наблюдал святой Евфимий, который изредка стал брать Савву с собой в пустыню около Мертвого моря. Когда преподобный Евфимий умер, святой Савва ушел из Лавры и поселился в другой пещере, рядом с обителью преподобного Герасима Иорданского.

Через несколько лет вокруг святого Саввы стали собираться люди, которые хотели духовно потрудиться. Со временем в пещере был устроен храм. Это и было началом Великой лавры преподобного Саввы Освященного. Святой Савва основал еще несколько монастырей.

Преподобный является автором первого устава церковных богослужений, который был принят всеми Палестинским монастырями и называется "Иерусалимским". Святой мирно преставился к Богу в 532 году после Рождества Христового.

Молитвы

Тропарь преподобному Савве Освященному

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Савво отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобному Савве Освященному

Яко от младенства Богу жертва непорочная принеслся еси добродетелию, Савво блаженне, садоделатель быв благочестия. Темже был еси преподобных удобрение, гражданин же пустынный достохвален. Темже зовем ти: радуйся, Савво пребогате.

Молитва преподобному Савве Освященному

О, предивный и всехвальный угодниче Божий, преподобне отче Савво! Днесь (во святем храме твоем) благоговейно предстояще пред святою иконою твоею и радостно совершающе пресветлую па́мять твою, ублажаем тя заступника нашего. Почитающе же твое велие дерзновение пред Господом, смиренно молим тя, преблаженне приими милостивно от нас хвалебное пение сие, от любве и усердия тебе приносимое. И, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, потщися Богоприятным твоим ходатайством испросити у Царя царствующих и Господа господствующих, яко да пробавит великия и богатыя милости Своя на нас грешных, да подаст нам дух правыя веры, дух ведения и любве, дух мира и радости о Дусе Святе, да избавит от бед и напастей, да низпослет вся полезная ко спасению душ наших. Всем же православным да низпослет мир, тишину безмятежие, усердие ко исполнению заповедей Его, изобилие плодов земных; да избавит всю  страну от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, смертоносныя язвы и от всякаго зла. Ей, угодниче Божий! Не презри молений наших, но услыши нас молящихся тебе, и под кровом заступления твоего сохрани нас (и обитель сию) ненаветны от врагов видимых и невидимых, да сподобимся скончати житие наше в покаянии и восприимем вечная благая во царствии Христа Бога нашего, идеже восхвалим с тобою и всеми святыми достопокланяемое имя Пресвятыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

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Праздник, История, История праздника, Молитвы, День памяти преподобного Саввы Освященного 2018, Преподобный Савва Освещенный, Главные молитвы.
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