Всемирный конгресс украинцев призвал ЕС продолжать поддерживать Украину

Новости Украины: ВКУ призывает Евросоюз не сворачивать поддержку Украины.

ВКУ приветствует доклад Европарламента о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, в которой высоко оцениваются усилия Украины по реформированию и осуждается российская агрессия.

Об этом заявил новый президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всемирный конгресс украинцев приветствует резолюцию Европейского Парламента, в которой отмечается прогресс реформ в Украине", - сказал Грод.

Он также призвал Евросоюз ни в коем случае не сворачивать поддержку Украины. "Мы призываем ЕС продолжать решительную поддержку европейской интеграции и территориальной целостности Украины вопреки российской агрессии", - подчеркнул президент ВКУ.

Грод добавил, что в принятой Европарламентом резолюции учтен вклад ВКУ.

Как сообщалось, Европарламент на прошлой неделе принял резолюцию о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной. В документе положительно оценен прогресс определенных в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС реформ в условиях российской агрессии, в то же время указано на сферы, где необходимо удвоить усилия.