Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает

Новости Украины: В ближайшие дни погода в Украине будет по-настоящему зимней. Так, температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".

В Украине во вторник, 18 декабря, облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщили в понедельник в Украинском гидрометцентре.

Как отмечается в сообщении, на дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/сек. Температура днем 3-8° мороза; в западных и южных областях 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму-от 3° мороза до 2° тепла. В столичном регионе 18 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 6-8° мороза, по области 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 19 декабря, Фото: meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 18 декабря существенные осадки – маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.

Холоднее всего будет в северных регионах: так, на Сумщине и Черниговщине температурные отметки будут колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов. Теплее всего – на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до -1...+3 градусов. Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров в секунду, в Приазовье - порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в городах Украины на 18 декабря:

Ужгород – снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1... +1

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1... +1 Львов – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4

– снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Ивано-Франковск – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4

– снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Тернополь – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Черновцы – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4

– снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Хмельницкий – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

– снег, ночью -9...-11, днем -5...-7 Луцк – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4

– снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Ровно – снег, ночью -6...-8, днем -3... -5

– снег, ночью -6...-8, днем -3... -5 Житомир – снег, ночью -10...-12, днем -6... -8

– снег, ночью -10...-12, днем -6... -8 Винница – ясно, ночью -10...-12, днем -6... -8

– ясно, ночью -10...-12, днем -6... -8 Одесса – ясно, ночью -4...-6, днем -1... -3

– ясно, ночью -4...-6, днем -1... -3 Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Херсон – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Симферополь – ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4

– ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4 Кропивницкий – ясно, ночью -9...-11, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -9...-11, днем -4 ...-6 Черкассы – ясно, ночью -11...-13, днем -5 ...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5 ...-7 Чернигов – ясно, ночью -12...-14, днем -7 ...-9

– ясно, ночью -12...-14, днем -7 ...-9 Сумы – ясно, ночью -12...-14, днем -7 ...-9

– ясно, ночью -12...-14, днем -7 ...-9 Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -5... -7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5... -7 Днепр – ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5 Запорожье – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

– ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2 Донецк – ясно, ночью -5 ...-7, днем -1...-3

– ясно, ночью -5 ...-7, днем -1...-3 Луганск – ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -7...-9, днем -3 ...-5 Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -9...-11, днем -3 ...-5 Киев – ясно, ночью -10...-12, днем -7 ...-9

19-20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных областях и Приазовье местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, слабый гололед, в Крыму небольшой, днем 19 декабря умеренный дождь. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек. Температура в северных, Черкасской, Винницкой и западных (кроме Закарпатской) областях ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 0-5° тепла. 19-20 декабря в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря, Фото: meteo.gov.ua

21-22 декабря в Украине небольшой снег, днем 22 декабря в западных областях умеренный мокрый снег и дождь, лишь ночью 21 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах 6-11°; днем 0-5° мороза, в южных и западных областях местами 0-3° тепла. 21-22 декабря в Киеве небольшой снег (ночью 21 декабря без существенных осадков). Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Добавим, что мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 14 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях. Ранее, 13 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега