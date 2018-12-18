Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

Новости Украины: 18 декабря отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного.

Вторым после дня святой Варвары, который православные христиане отмечают 17 декабря, в череде так называемых Никольских праздников – день святого Саввы Освященного, припадающий на 18 декабря. И если 17 декабря в день Варвары веселились и отдыхали женщины, 18 декабря – уже мужской праздник.

История праздника

Савва Освященный – человек, причисленный к лику святых не за мученическую смерть или испытания, а за силу веры, с которой он прожил жизнь. Попав маленьким пятилетним мальчиком в монастырь, Савва не только научился читать, но и принял христианское учение. И несмотря на то, что родители его просили жениться и вести нормальную жизнь, он выбрал постриг и стал монахом.

Савва жил в Иорданской пустыне, основал несколько монастырей. А православная церковь до сих пор использует Иерусалимский устав, написанный преподобным Саввой Освященным. Также этот святой творил чудеса, исцеляя людей от различных недугов. Савва Освященный считается покровителем больных и детей.

Что надо сделать в Саввин день

День памяти Саввы Освященного – повод в очередной раз остановиться в суете будней и задуматься о жизни, о душе. С давних времен в этот день было принято исповедаться и причаститься.

Тем, кто не готов к исповеди, можно просто сходить в храм на службу или усердно помолиться дома. Считается, что святой Савва слышит просьбы женщин, которые просят здоровья, сил и удачи для своих мужчин. Поэтому не стоит пропускать такую возможность – укрепить любимого и подарить ему уверенность.

Саввин день в Украине также с давних времен называли мужским, потому что представителям сильной половины человечества было запрещено работать, зато разрешено веселиться. Обычно в этот день мальчики и парни, день рождения которых припадало на 18 декабря, угощали друзей варениками, а те их таскали за уши.

Женатые мужчины устраивали "похороны" Савки. А именно: накрывали праздничный стол с постными блюдами и "хоронили" свои недостатки и грехи, припевая:

Савка вмер, бо слабий був,

Жiнку бив, бо дурний був.

Ой, вип`ємо по чарочцi!

Заспiваймо по Савочцi!

А еще в Саввин день не только можно, но и нужно свататься. Считается, что это поможет сделать будущий брак крепким и счастливым.