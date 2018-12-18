Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества

Новости Украины: Митрополит Епифаний считает, что Украина не готова к переносу даты празднования Рождества.

Новоизбранный предстоятель единой Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что церковь должна реформироваться, но для этого необходимо использовать современные технологии и активно работать с молодым поколением.

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос - мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний в эфире телеканала ICTV

Прямо он так и не уточнил, поддерживает ли он перенос празднования Рождества или украинцы так и будут праздновать два раза - 25 декабря и 7 января.

Ранее сообщалось, что Единая поместная церковь не рассматривает вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря.

В СМИ появилась распространенная информация о том, что в связи с предоставлением Томоса Украинская православная церковь может перейти на "новый стиль". По словам архиепископа Евстратий (Зоря), этот информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине. Напомним, в субботу, 15 декабря, в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году. 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

Напомним, украинцы в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря.

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря. Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря. Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включительно с праздниками.