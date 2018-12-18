Пользователи программы "Доступные лекарства" смогут получать электронные рецепты

Новости Украины: Пациент, который пользуется услугой "Доступные лекарства", сможет получить электронный рецепт со следующего года.

В следующем году продолжит действовать государственная программа "Доступные лекарства" и теперь пользователи смогут получать электронные рецепты. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы продолжим программу "Доступные лекарства". И сейчас будет новация со второго квартала - будет электронный рецепт", - отметил премьер.

По словам главы правительства, электронный рецепт позволит пациенту получить необходимые ему лекарства в аптеках где угодно в Украине, а государство заплатит за это лекарство.

Напомним, сейчас, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с бумажным рецептом в аптеку, которая участвует в программе. Причем только в пределах своей области, города или района. "Доступные лекарства" сейчас можно найти в 8003 аптеках по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Последние и возмещают стоимость лекарств средствами, которые Минздрав переправляет из госбюджета.

"За полтора года программы уже более 6,5 млн пациентов получили качественные лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Мы возместили стоимость более 28 млн рецептов на сумму 1 млрд 300 тыс. гривен", — заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Изменения в программе связаны с тем, что с 2019-го над программой "Доступные лекарства" возьмет шефство Национальная служба здоровья (НСЗУ).

"С 1 апреля 2019 года программа "Доступные лекарства будет преобразована в классическую программу реимбурсации лекарственных средств. Субвенцию на нее будут получать не местные органы власти, а НСЗУ будет контрактовать со всеми аптеками", — написала в Facebook Ульяна Супрун.

То есть это означает, что с апреля украинцы смогут взять необходимые лекарства в любой аптеке страны без привязки к территории, а НСЗУ напрямую уже оплатит каждой аптеке стоимость препаратов.