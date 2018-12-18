Обнародован временный порядок таможенного оформления транспортных средств

Новости Украины: Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением / занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств.

Обнародован Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Постановление Кабинета министров от 12 декабря 2018 года №1077, которым утвержден соответствующий порядок, опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

- применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;

- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;

- минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Постановление принято на выполнение Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Как сообщалось, в начале ноября Верховная Рада приняла закон о снижении стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Согласно документу, устанавливается льготный срок растаможки автомобилей, ввозимых в Украину. А именно, в первые 90 дней после введения закона в действие водителям будет предоставляться скидка в 50% на таможенное оформление "євроблях". Кроме того, оставшиеся 90 дней будут действовать ставки акцизного налога, предусмотренные в этом законе, но без применения штрафных санкций.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно со специалистами Министерства финансов подготовили ряд изменений во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых осуществляется таможенное оформление.