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Стало известно когда украинские водоканалы окажутся под угрозой прекращения энергоснабжения

Стало известно когда украинские водоканалы окажутся под угрозой прекращения энергоснабжения
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На сегодня ни один поставщик электроэнергии не принял участие в тендерах, которые были проведены в ноябре-декабре на поставку электроэнергии для предприятий критической инфраструктуры.

Украинские водоснабжающие предприятия не смогли отобрать поставщиков электроэнергии по итогам тендеров, проведенных в ноябре-декабре 2018 года, что грозит прекращением поставок электроэнергии с 1 января 2019 года.

"Таким образом, ни один водоканал в Украине не имеет надежного поставщика электроэнергии", - заявил народный депутат, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский во время согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

По его словам, такая проблема возникла как у водоканалов, имеющих задолженность за электроэнергию, так и у водоканалов без таких долгов. Аналогичное положение и у предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Для урегулирования сложившейся ситуации профильный комитет разработал законопроект №9406, которым предлагается гарантировать коммунальным структурам энергоснабжение предприятиями универсальных услуг (ПУУ), которые с 1 января 2019 года будут заниматься поставкой электроэнергии как правопреемники существующих облэнерго. По словам Д.Андриевского, необходимо предусмотреть его рассмотрение на текущей сессионной неделе. 

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Как сообщалось, в октябре Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с профильным комитетом Рады анонсировало внесение в парламент законопроекта об изменениях в закон "О рынке электроэнергии", направленного на предотвращение проблем, которые могут возникнуть при запуске розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года. В частности, сообщалось, что для гарантированной поставки электроэнергии наиболее уязвимым потребителям планируется закрепить постепенный переход к рыночным механизмам формирования цен. В частности, поставка электроэнергии таким потребителям будет осуществляться на условиях универсальной услуги – по ценам, которые будут рассчитываться Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуги (НКРЭКУ).

Напомним, Оккупированный Россией Крым остался без электричества из-за аварии.

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Украина, Электроэнергия, Водоснабжение, 2019 год.
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