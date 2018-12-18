Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине

Новости Украины: В Украине за 2018 год отремонтировали почти 4 тысячи километров дорог.

В течение этого года в Украине отремонтировали 3800 километров автодорог. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, которое обнародовало соответствующую инфографику в Facebook.

"3800 км автодорог отремонтировано в этом году", - говорится в сообщении.

Согласно инфографики, на ремонт дорог государственного значения потрачено 23,8 млрд грн, на дороги местного значения — 11, 5 млрд грн.

В частности, в рамках инфрастуктурного проекта Go Highway, цель которого - соединить украинские и польские порты, ремонтировали дороги в Винницкой, Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской областях.

Также ремонтировали трассы М-03 (Киев-Харьков-Довжанский), Н-31 (Днепр-Решетиловка), Н-03 (Житомир-Черновцы), Р-46 (Харьков-Ахтырка), М-06 (Киев-Чоп), М-19 (Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече), М-21 (Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский), М-22 (Полтава-Александрия), Н-08 (на участке Запорожье-Мариуполь), Н-09 (Мукачево-Львов), Н-11 (Днепр-Николаев).