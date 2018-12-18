В Украине ввели штрафы за буллинг

Новости Украины: Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ за не сообщение полиции о случаях травли.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)" (№ 8584). Как сообщается, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов.

Законом Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был нанесен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Законом определено наказание за травлю, совершенную малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 - наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Также законом предусмотрено, что несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20 % заработка.

В законе определены типичные признаки буллинга, среди которых систематичность (повторяемость) действия; наличие сторон - обидчик (буллер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии); действия или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психического и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика, и/или причинение социальной изоляции пострадавшего.

Также законом определено, что социально-педагогический патронаж в системе образования обеспечивает профилактику и предотвращение буллинга (травли), предоставление консультативной помощи родителям, психологическое сопровождение получателей образования, которые пострадали от буллинга (травли), стали его свидетелями или совершили буллинг (травлю). Социально-педагогический патронаж осуществляется социальными педагогами.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным опросов, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, кто сталкивался со случаями буллинг, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из страха подвергнуться аналогичному издевательству.