В Украине не станут повышать штраф за езду с не пристегнутым ремнем безопасности

Новости Украины: Нардепы провалили голосование за повышение штрафов за не пристегнутый ремень безопасности и отсутствие мотошлема.

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (о снижени и смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" (№8492).

Так, за законопроект во втором чтении проголосовали только 185 народных депутатов из 306, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты не смогли ни вернуться к голосованию за законопроект, ни направить его на подготовку к повторному второму чтению. Таким образом законопроект был отклонен.

Проектом закона предлагалось установить, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. В действующем положении закона говорится о размере штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным ВОЗ, эффективность использования ремней безопасности в автомобилях для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров.

Отмечается, что уровень пользования ремнями безопасности в Украине самый низкий среди всех стран Европы.

"Только 15% водителей пользуются ремнями безопасности, по данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенного в 2017 году. Например, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, в Чехии - 97%, в Словении - 93%, в Польше - 83%", - говорится в документе.

Также отмечается, что с каждым годом на украинских дорогах растет количество мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств, которое в то же время "сопровождается ростом смертности и травматизма среди их пользователей".

"Мотоциклы и мопеды очень распространены именно среди молодежи. По данным ВОЗ, большое количество летальных случаев при пользовании такими транспортными средствами происходит вследствие тяжелой травмы головы. При этом использование мотошлемов может снизить риск гибели до 40% и снизить риск тяжелых травм примерно на 70%", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, как отмечается, международный опыт показывает, что одним из самых эффективных способов заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и шлемами является усиление ответственности за эти нарушения. В частности, во Франции штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 135 евро, в Словении - 120 евро, в Чехии - 77 евро.

Согласно данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах в Украине погибает не менее 3,5 тысячи человек, и примерно такое же количество подвергается травмам.