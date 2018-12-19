Скачать
Среда, 19.12.2018
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая

Смотрите фото (4)
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
09:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, по всей территории Украины без осадков, лишь в южных областях пройдет мокрый снег с дождем.

Погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.

Холоднее всего в этот день будет на севере и в центре. Здесь днем синоптики прогнозируют 5…8 градусов мороза, ночью – 9…13 градусов мороза. В западных областях днем – 3…5 градусов мороза, ночью - -8…-11 градусов. На востоке Украины столбик термометра будет колебаться в пределах -2…-6 градусов, ночью температура опустится до -6…-9 градусов. 

День Святого Николая 2018: приметы и гадания на 19 декабря
День Святого Николая 2018: приметы и гадания на 19 декабряЧитать полностью

В высокогорье Карпат сегодня, 19 декабря, объявлена лавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в связи со снегопадом 19 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется лавинная опасность (3 уровень).

День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении

Прогноз погоды на 19 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Теплее всего будет на юге Украины, здесь днем синоптики прогнозируют 1…3 градуса мороза, ночью - -4…-6 градусов. В Крыму в этот день будет 3…5 градусов тепла, ночью – до 1 градуса мороза. В Киеве 19 декабря переменная облачность, без осадков, днем – 6…8 градусов мороза, ночью – 9…11 градусов мороза.

Погода в городах Украины на 19 декабря:

  • Ужгород – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Львов – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -8...-10, днем -3... -5
  • Тернополь –  ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Черновцы – ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6
  • Хмельницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Луцк –  ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6
  • Ровно –  ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6
  • Житомир –   ясно, ночью -9...-11, днем -4... -6
  • Винница – ясно, ночью -11...-13, днем -6... -8
  • Одесса – снег, ночью -5...-7, днем -3... -5
  • Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Херсон – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Симферополь – снег, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Кропивницкий – ясно, ночью -10...-12, днем -5 ...-7
  • Черкассы –  ясно, ночью -10...-12, днем -4 ...-6
  • Чернигов –  ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Сумы – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Полтава –  ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Днепр –  ясно, ночью -7...-9, днем -2 ...-4
  • Запорожье – дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Донецк – дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Луганск – ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5
  • Харьков – ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6
  • Киев – ясно, ночью -9...-11, днем -6 ...-8

20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных областях и Приазовье местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, слабый гололед, в Крыму небольшой, днем 19 декабря умеренный дождь. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек. Температура в северных, Черкасской, Винницкой и западных (кроме Закарпатской) областях ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 0-5° тепла. 19-20 декабря в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря, Фото: meteo.gov.ua 

21 декабря в Украине небольшой снег, днем 22 декабря в западных областях умеренный мокрый снег и дождь, лишь ночью 21 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах 6-11°; днем 0-5° мороза, в южных и западных областях местами 0-3° тепла. 21-22 декабря в Киеве небольшой снег (ночью 21 декабря без существенных осадков). Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды на 21 декабря, Фото: meteo.gov.ua

День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких Читать полностью

Новый год 2019 обещает быть морозным и снежным, как и положено зимнему празднику. Синоптики прогнозируют, что с 31 декабря на 1 января будет до -6 градусов Цельсия. Об этом говорил Леонид Горбань. Начало января и Рождество 2019 будут достаточно теплыми, морозы вернутся в Украину ближе к старому Новому году и Крещению. 15 января температура может опуститься до -25 градусов. Согласно предварительному прогнозу, на Новый год в Киеве будет от -5 до +5 градусов, возможен дождь. В Харькове на Новый год 2019 будет небольшой мороз со снегом. Такая же погода ожидается в Днепре и Запорожье, но без осадков. В Одессе от -2 до +1, может пойти дождь. Во Львове ожидается от около нуля. Осадков не прогнозируется.

На Прикарпатье и Закарпатье от -2 градусов до +3. Возможен слабый снег. В Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму в новогоднюю ночь будет от -3 градусов до 0.

Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества

Снежно и морозно будет в праздничную ночь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Температура опустится до -6. До средины января ожидается плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Погода, Снег, Святой Николай, Морозы, Прогноз погоды, 19 декабря, Прогноз погоды на 19 декабря.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь