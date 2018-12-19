Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, по всей территории Украины без осадков, лишь в южных областях пройдет мокрый снег с дождем.

Погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.

Холоднее всего в этот день будет на севере и в центре. Здесь днем синоптики прогнозируют 5…8 градусов мороза, ночью – 9…13 градусов мороза. В западных областях днем – 3…5 градусов мороза, ночью - -8…-11 градусов. На востоке Украины столбик термометра будет колебаться в пределах -2…-6 градусов, ночью температура опустится до -6…-9 градусов.

В высокогорье Карпат сегодня, 19 декабря, объявлена лавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в связи со снегопадом 19 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется лавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на 19 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Теплее всего будет на юге Украины, здесь днем синоптики прогнозируют 1…3 градуса мороза, ночью - -4…-6 градусов. В Крыму в этот день будет 3…5 градусов тепла, ночью – до 1 градуса мороза. В Киеве 19 декабря переменная облачность, без осадков, днем – 6…8 градусов мороза, ночью – 9…11 градусов мороза.

Погода в городах Украины на 19 декабря:

Ужгород – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5

– ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5 Львов – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5

– ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5 Ивано-Франковск – ясно, ночью -8...-10, днем -3... -5

– ясно, ночью -8...-10, днем -3... -5 Тернополь – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5

– ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5 Черновцы – ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6 Хмельницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Луцк – ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6 Ровно – ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4... -6 Житомир – ясно, ночью -9...-11, днем -4... -6

– ясно, ночью -9...-11, днем -4... -6 Винница – ясно, ночью -11...-13, днем -6... -8

– ясно, ночью -11...-13, днем -6... -8 Одесса – снег, ночью -5...-7, днем -3... -5

– снег, ночью -5...-7, днем -3... -5 Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Херсон – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Симферополь – снег, ночью -1...+1, днем +3...+5

– снег, ночью -1...+1, днем +3...+5 Кропивницкий – ясно, ночью -10...-12, днем -5 ...-7

– ясно, ночью -10...-12, днем -5 ...-7 Черкассы – ясно, ночью -10...-12, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4 ...-6 Чернигов – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Сумы – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Днепр – ясно, ночью -7...-9, днем -2 ...-4

– ясно, ночью -7...-9, днем -2 ...-4 Запорожье – дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3

– дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3 Донецк – дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3

– дождь со снегом, ночью -4...-6, днем -1...-3 Луганск – ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5

– ясно, ночью -6...-8, днем -3 ...-5 Харьков – ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6

– ясно, ночью -7...-9, днем -4 ...-6 Киев – ясно, ночью -9...-11, днем -6 ...-8

20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных областях и Приазовье местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, слабый гололед, в Крыму небольшой, днем 19 декабря умеренный дождь. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек. Температура в северных, Черкасской, Винницкой и западных (кроме Закарпатской) областях ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 0-5° тепла. 19-20 декабря в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря, Фото: meteo.gov.ua

21 декабря в Украине небольшой снег, днем 22 декабря в западных областях умеренный мокрый снег и дождь, лишь ночью 21 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах 6-11°; днем 0-5° мороза, в южных и западных областях местами 0-3° тепла. 21-22 декабря в Киеве небольшой снег (ночью 21 декабря без существенных осадков). Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды на 21 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Новый год 2019 обещает быть морозным и снежным, как и положено зимнему празднику. Синоптики прогнозируют, что с 31 декабря на 1 января будет до -6 градусов Цельсия. Об этом говорил Леонид Горбань. Начало января и Рождество 2019 будут достаточно теплыми, морозы вернутся в Украину ближе к старому Новому году и Крещению. 15 января температура может опуститься до -25 градусов. Согласно предварительному прогнозу, на Новый год в Киеве будет от -5 до +5 градусов, возможен дождь. В Харькове на Новый год 2019 будет небольшой мороз со снегом. Такая же погода ожидается в Днепре и Запорожье, но без осадков. В Одессе от -2 до +1, может пойти дождь. Во Львове ожидается от около нуля. Осадков не прогнозируется.

На Прикарпатье и Закарпатье от -2 градусов до +3. Возможен слабый снег. В Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму в новогоднюю ночь будет от -3 градусов до 0.

Снежно и морозно будет в праздничную ночь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Температура опустится до -6. До средины января ожидается плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание.