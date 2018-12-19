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Крещатик может стать частью наследия ЮНЕСКО

Крещатик может стать частью наследия ЮНЕСКО
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Украины: На 2019-2021 запланированы работы по включению Крещатика в наследие ЮНЕСКО.

В мэрии Киева запланировали разработать научно-проектную документацию с целью включения улицы Крещатик в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник, со ссылкой на текст городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.".

В информации подчеркивается, что на разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, предусмотрена разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр".

Финансирование этих работ определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

Программа включает также ряд других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия столицы.

"Одним из важных пунктов является наработка подготовительных материалов к выкупу аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность. По этому вопросу сейчас уже все зависит от Верховной Рады. Летом по инициативе Департамента были предложены и приняты в первом чтении изменения в законы Украины относительно усиления ответственности за доведение до разрушения памятников и внедрение возможности принудительного выкупа таких зданий в коммунальную собственность местных общин. Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не будут затягивать с принятием во втором чтении", - сказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Как сообщалось, 18 декабря Киевсовет утвердил Городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.".

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Бюджет программы на 2019-2021 годы составляет 247,7 млн грн, из которых средства городского бюджета - 102 млн грн.

Средства будут направлены, в том числе, на реставрацию, содержание и сохранение памятников, разработку учетных карточек и проектов границ и режимов использования охранных зон, создание Центра консервации предметов археологии, запуск интернет-портала "Культурное наследие города Киева" и создание интерактивной карты о объектов культурного наследия города Киева, установления информационных стендов возле объектов культурного наследия шрифтом Брайля на украинском и английском языках, организацию и проведение "Дней европейского наследия" в городе Киеве и др.

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Киев, ЮНЕСКО, КГГА, Крещатика.
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