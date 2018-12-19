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Насиров проиграл дело против врача

Насиров проиграл дело против врача
17:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Столичный райсуд отказал полностью в иске Насирова по делу врача, который свидетельствовал против него.

Один из судов Киева не удовлетворил иск экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу, который свидетельствовал по делу против него. Как сообщают в "Центре противодействия коррупции", судья отказала полностью.

Отмечается, что адвокат Константин Дорошенко сообщил, что будет пробовать рекомендовать подавать апелляцию, однако окончательное решение примет его подзащитный.

Роман Насиров обвинял врача и медицинское учреждение в разглашении диагноза и в предоставлении ему помощи без согласия.

Экс-чиновник просил компенсировать ему 1 миллион гривен и признать эти действия незаконными. Сам Насиров на заседание не пришел.

Его защитник настаивал, что в Институте кардиологии не имели права проводить принудительное обследование без согласия Насирова на основании постановления детектива НАБУ и без согласия Насирова.

Кроме того, врач Максим Соколов "наруши" врачебнуюкогда рассказал в суде про диагноз экс-главы ДФС.

Соколов и представитель больницы настаивали, что Роман был без создания, именно поэтому медики оказывали ему неотложную помощь.

 

Врач объяснил, что перед ним в суде о диагнозе рассказывали адвокат и прокурор, поэтому он не считает это тайной. Также, Соколов подписал документ об уголовной ответственности за предоставление недостоверных показаний или отказ давать показания.

Ранее стало известно, что Насиров решил отсудить у врачей 1 миллион гривен.

Насиров требует от врача 1 млн грн, который назвал его диагноз фейковым

Позже, 11 декабря, в Окружном административном суде Киева решили восстановить в должности председателя ГФС Украины Романа Насирова и приказали выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

В планах правительства – обжаловать это решение.

Также, Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

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Киев, Суд, Врач, Кардиолог, Шевченковский районный суд, Роман Насиров.
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