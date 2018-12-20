Нацполиция готовится к новогодним праздникам: озвучены задачи

Новости Украины: Нацполиция озвучила свою главную задачу на новогодние праздники.

Национальная полиция начинает подготовку к обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время новогодних и рождественских праздников, и ее личный состав работает в усиленном варианте несения службы.

Об этом заявил 19 декабря во время совещания с руководителями областных подразделений патрульной полиции и превенции заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает Урядовий портал .

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и рождественских праздников", - сказал Фацевич.

Он отметил, что необходимо обеспечить присутствие сил Нацполиции вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб.

"Никаких противоправных действий мы не должны допустить. Главная задача полиции - обеспечить безопасное проведение празднований нашими гражданами", - подчеркнул Фацевич.

Участники совещания также обсудили вопросы безопасности дорожного движения. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, в этот период увеличивается и транспортный поток, и пассажирские перевозки, ведь многие граждане отправляются на празднование в западные регионы.

"В связи с этим особое внимание необходимо уделить патрулированию трасс международного и национального значения в направлении западных областей. Эти дорожные артерии должны быть усилены соответствующим количеством нарядов патрульной полиции и ГРПП", - акцентировал Билошицкий.