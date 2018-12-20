Скачать
Четверг, 20.12.2018
Нацполиция готовится к новогодним праздникам: озвучены задачи
Нацполиция готовится к новогодним праздникам: озвучены задачи
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира
Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира
Одно из лучших мест на Земле для спокойного отдыха (Фото)
Одно из лучших мест на Земле для спокойного отдыха (Фото)

Полиция усилит патрулирование вблизи храмов

Полиция усилит патрулирование вблизи храмов
05:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция уже начала подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка.

Правоохранители будут проводить дежурства вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, правоохранители уже начали подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка во время проведения новогодних и Рождественских праздников.

Также был обсужден вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что полиция будет усиленно патрулировать трассы международного и национального значения в направлении западных областей.

В настоящее время полиция уже работает в усиленном варианте несения службы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Церкви, Патрулирование, Храмы, Патрулирование вблизи храмов.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
02 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
03 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
04 Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
05 Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Рецепт дня: рождественский штоллен с орехами и сухофруктами
Рецепт дня: рождественский штоллен с орехами и сухофруктами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь