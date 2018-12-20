Луцкие школьники написали самое длинное письмо Святому Николаю (Видео)

Ученики луцкого учебно-воспитательного комплекса №10 установили праздничный рекорд: написали письмо Святому Николаю, длина которого достигает 47 метров. В акции приняли участие 609 детей. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Украины. "Представитель Книги рекордов Украины Виталий Иваницкий сообщил, что 609 детей написали самое длинное в стране письмо Святому Николаю", - говорится в сообщении. Как отметили представители Книги рекордов, таким образом был побит предыдущий результат. В 2017 году зафиксировали письмо длиной 33 метра.