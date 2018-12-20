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Конкурсы на Новый год 2019, новогодние игры и развлечения

Конкурсы на Новый год 2019, новогодние игры и развлечения
12:29 Сегодня Телеграф uazmi.net Фото: из открытых источников

Новости Украины: Узнайте, как весело и интересно провести Новый год дома.

Развеселить гостей за новогодним столом можно очень просто: устройте розыгрыш, смешную игру или конкурс, а для победителей приготовьте маленькие подарки или сувениры. Предлагаем вашему вниманию лучшие идеи, как весело провести Новый год-2019 дома.

Игры, конкурсы, розыгрыши и идеи сценария на Новый год-2019

Не говори мне правду

Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года. Примеры: "Что все люди наряжают на праздник?", "Какой салат принято считать символом Нового года?", "Что запускают в небо люди, празднуя Новый год?" и так далее. Такие вопросы ведущий задает быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть не правду. Тот, кто дает правильные ответы – в конце конкурса выполняет различные желания.

Раскрываем таланты

В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты. На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее. Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.

Откуп для Бабы Яги

На публике появляется Баба Яга и грозится скушать всех детей и взрослых, которые присутствуют на празднике. Но есть шанс спасти ситуацию, отдав откуп Бабе Яге. Бабка называет список предметов, которые ей необходимы, к примеру: часы, галстук, лимон, чайная ложка, носок, губная помада и так далее. А задача всех гостей скооперироваться и как можно быстрее собрать дань и отдать откуп Бабе Яге. 

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Конкурсы на Новый год-2019 для взрослых и детей

Мандариновый ажиотаж

Первый этап конкурса заключается в том, что каждый участник получает по мандарину и по команде "старт" начинает его очищать, а потом разделять на отдельные дольки. Кто первый, тот и молодец, получи приз. А потом начинается второй этап: каждому участнику завязывают глаза и вручают по одинаковой зубочистке. Все мандариновые дольки раскладывают на столе или стуле (по кругу). Участники становятся в круг или полукруг и по команде "старт" начинают" собирать на свою зубочистку мандаринки. Кто за 1 минуту наколет больше мандариновых долек, тот и победитель.

Похититель Нового года

Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости по-честному закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадет 3 или даже больше новогодних предметов, к примеру, часы, звезду с елки, корзинку мандарин со стола. После этого все гости открывают глаза, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. Гость, который первый догадается, что именно украл новогодний похититель, и победит. 

Игры на Новый год-2019

Игра "Театрал"

Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без подготовки. Приз — фрукт. Надо пройтись перед столиками как:

  • женщина с тяжелыми сумками;
  • девушка в узкой юбке на высоких каблуках;
  • часовой, охраняющий продовольственный склад;
  • младенец, только научившийся ходить;
  • Алла Пугачева во время исполнения песни.

Игра "Интервью"

Для этого конкурса вызываются пары. Они должны будут изобразить сцену взятия интервью. Для этого в каждой паре один человек будет играть роль журналиста, а другой – интервьюируемого:

  • человека, который изобрел "вечный тормоз";
  • победителя конкурса "Лучший козлодой";
  • ударника боевого труда;
  • специалиста игры на бутылках;
  • Игра "Я тебя слепила из того, что было".

Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза, и наряжает его всеми возможными способами с использованием любых подручных средств: от елочных игрушек до косметики. Своего Деда Мороза необходимо представить публике с помощью рекламы, песни, пословицы, стихотворения.

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