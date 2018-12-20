Что ждет украинцев с нового года: важные изменения

Новости Украины: В Украине с 2019 года вступают в силу ряд изменений, касающихся зарплат, пенсий, акцизов и тарифов.

В январе 2019 года украинцев ожидает ряд нововведений. Так, с 1 января вырастет минимальная зарплата и пенсии, вступают в силу новые тарифы, грядет очередное подорожание сигарет и алкоголя, изменятся правила оплаты электроэнергии и новые поправки в Налоговый Кодекс.

Как вырастут зарплаты

Минимальная зарплата в январе 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн. Такое новшество коснется всех, кто официально зарабатывает меньше минималки. Что интересно, судя по Госстату, таких в Украине – каждый четвертый работающий. Повышение составит от 1 до 450 грн. Постепенно будет расти в следующем году и средняя зарплата, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития. Она составит 10 395 грн (на данный момент около 8,8 тыс. грн). Это около 15%. При росте инфляции на 9% такое увеличение позволит не просто опередить цены, но и увеличить благосостояние работающих.

Если спроецировать данные прошлых лет, можно предположить, что в декабре этого года средняя заработная плата может быть на уровне 10,7-10,8 тыс. грн (учитывая ежегодный декабрьский скачок в пределах 15-18%), в январе 2019 года средняя заработная плата снизится до 9,2-9,3 тыс. грн (с учетом, что рост минималки на 11% незначительно покроет традиционный провал).

До июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. Таким образом, вернуться к показателю в 10 тыс. грн средней зарплаты по стране удастся только в мае 2019 года.

Подорожание сигарет

С января украинским курильщикам следует готовится к неприятному сюрпризу. С нового года повышаются акцизы на табачные изделия. Прогнозируется, что в среднем стоимость одной пачки, зависимо от марки сигарет, увеличиться на 1-2 грн. Кроме того, на табачном рынке планируются значительные перемены, так в связи с новым законом, запланировано повышение акциза на сигареты на 20 % в год. В 2019 году инфляция, по данным НБУ, составит 6,3%, в 2020-м — 5%. В конечном результате до 2024 года акциз увеличится примерно на 125%. Его размер составит около 3600 грн за 1000 сигарет. Учитывая структуру цены, пачка к этому моменту может стоить более 100 грн. А дешевые сигареты могут вообще исчезнуть с прилавков магазинов, так как в Украине могут ввести дополнительный "налог".

Так, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект (№9188-1), после принятия которого в Украине дешевые табачные изделия могут исчезнуть с прилавков магазинов. Если максимальная цена сигарет будет меньше 135% акциза, то заплатить придется на 25% больше. К примеру, если акциз на определенное количество сигарет составляет 1000 денежных единиц, при этом их максимальная заявленная стоимость меньше 1350 единиц, то акциз увеличат с 1000 до 1250 денежных единиц. Проще говоря, за дешевые сигареты придется платить больше налогов, что отобразится на конечной цене.

Вырастут цены на отопление

Поставщики тепла и горячей воды уже пересчитали свои тарифы и даже успели их утвердить. В большинстве городов цены вырастут уже с 1 января. Так, в новых ценах учли не только подорожание газа, но и рост зарплат (у отдельных поставщиков заработные платы выросли на 40%), инфляцию, подорожание ремонтных работ и т.д. В результате только в двух областях рост цен составил до 16% – в Черниговской и Донецкой.

Стоит отметить, что Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривала те тарифы, которые уже подсчитали в регионах. Там они прошли согласование с местной властью, рассчитали свою инвестиционную программу, провели открытые слушания. НКРЭКУ же всего лишь проверяла и утверждала новые цены. Лидером среди всех регионов оказалась Одесса. Здесь рост составит сразу 30%. Такую цену установили для "Одесской теплоэлектроцентрали №2". В то же время еще один местный поставщик – "Теплоснабжение Одессы" – вовсе предлагает сразу поднять цены на 72% (цена еще не утверждена).

На втором месте по росту цен – Ривне. Здесь отопление для клиентов "Ривнетеплоэнерго" подорожает на 28,1%. Подробнее с тем, как в разных городах повысили цены на тепло, можно ознакомиться на инфографике. Подорожание до 16% соответствует подсчетам Кабмина, подорожание до 23,5% – не превышает рост цен на газ.

Повысят пенсии военным

С 1 января 2019 года бывшим военнослужащим в очередной раз повысят пенсии.

Более полумиллиона бывших военнослужащих с 1 января 2019 года получат повышенные пенсии. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"С 1 января 2019 года будут повышены пенсии военнослужащим. Это более полумиллиона наших граждан, которые получают пенсии согласно закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Мы в прошлом году подняли им пенсии на 50%, в этом году еще на 25%, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров", - отметил Рева.

Новые правила оплаты электроэнергии

В Украине с 1 января 2019 года изменятся правила оплаты электроэнергии. Потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставку и на распределение. Примечательно, 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена отпускаемой электроэнергии ТЭС и другими производителями будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.

Новые правила для посылок

Взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года - для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока -100 евро.