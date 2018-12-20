Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Новости Украины: Фото- и видеофиксация нарушений ПДР заработает в Украине в первой половине 2019г.

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

На пресс-конференции в четверг в Киеве он рассказал, что в настоящее время дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км. По его словам, сотрудники дорожной полиции обеспечены 99 полицейскими радарами trucam (не стационарные приборы для фиксации скоростного режима). С.Князев сообщил, что за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн грн штрафов.

"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки – за государственные средства. Если за средства местных громад будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - сказал он.

В настоящее время, по словам главы правоохранительного ведомства, полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и "других приборов пока нет".

С.Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов.

"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции Украины.