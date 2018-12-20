Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи

Новости Украины: Планируя празднование Нового года, хочется, чтобы все было идеально.

Но можно не учесть какую-то одну деталь — и вы испортите себе весь будущий год. Ранее мы писали материал про символ Нового года 2019 — это Желтая Земляная Свинья а также публиковали приметы новогодней ночи, на которые стоит обратить внимание. Теперь же пришло время рассмотреть главные запреты на Новый год 2019.

Но для начала несколько рекомендаций по тому, как встречать Новый год. Вы уже знаете, каких блюд не должно быть на новогоднем столе, а также, что нельзя дарить, но все же стоит помнить, что в эту новогоднюю ночь стоит окружить себя близкими и дорогими людьми, так как символ года — животное дружелюбное. Если у вас есть любимый пес, порадуйте и его вкусным лакомством. Ни в коем случае любимца нельзя обижать, иначе новая покровительница года затаит на вас злобу. Из рекомендаций все, далее информация о том, что нельзя делать на Новый год 2019.

Что нельзя делать на Новый год 2019

Готовясь к новогодней ночи, возьмите на вооружение то, чего делать нельзя на Новый год 2019, дабы не рассердить символ года.

Нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться.

Нельзя брать в долг с 31 декабря по 19 января.

За семь дней до Нового года не стоит пользоваться новыми вещами. Не стоит одевать и недавно купленную одежду, а лучше приберечь для новогодней ночи.

На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы новом году не удастся решить.

Нельзя отдавать обувь в ремонт, иначе в новом году покупок не видать.

Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы — иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.

Не следует покупать мелкие товары, за исключением подарков, иначе в новом году не будет крупных покупок.

Нельзя на Новый год нельзя загадывать желания с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".

Не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей.

1 января нельзя убирать, особенно подметать и выбрасывать мусор — это сулит убытки и потери.

Нельзя в первый день нового года ссориться, кричать друг на друга.

Также нельзя в этот день после захода солнца петь песни и закалывать на себе булавки.

Теперь вы знаете главные запреты новогодней ночи. Примите эти рекомендации во внимание — и год будет очень удачным. Хороших праздников!