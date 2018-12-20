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Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи

Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
21:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Планируя празднование Нового года, хочется, чтобы все было идеально.

Но можно не учесть какую-то одну деталь — и вы испортите себе весь будущий год. Ранее мы писали материал про символ Нового года 2019 — это Желтая Земляная Свинья а также публиковали приметы новогодней ночи, на которые стоит обратить внимание. Теперь же пришло время рассмотреть главные запреты на Новый год 2019.

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Но для начала несколько рекомендаций по тому, как встречать Новый год. Вы уже знаете, каких блюд не должно быть на новогоднем столе, а также, что нельзя дарить, но все же стоит помнить, что в эту новогоднюю ночь стоит окружить себя близкими и дорогими людьми, так как символ года — животное дружелюбное. Если у вас есть любимый пес, порадуйте и его вкусным лакомством. Ни в коем случае любимца нельзя обижать, иначе новая покровительница года затаит на вас злобу. Из рекомендаций все, далее информация о том, что нельзя делать на Новый год 2019.

Что нельзя делать на Новый год 2019

Готовясь к новогодней ночи, возьмите на вооружение то, чего делать нельзя на Новый год 2019, дабы не рассердить символ года.

Нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться.

Нельзя брать в долг с 31 декабря по 19 января.

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За семь дней до Нового года не стоит пользоваться новыми вещами. Не стоит одевать и недавно купленную одежду, а лучше приберечь для новогодней ночи.

На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы новом году не удастся решить.

Нельзя отдавать обувь в ремонт, иначе в новом году покупок не видать.

Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы — иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.

Не следует покупать мелкие товары, за исключением подарков, иначе в новом году не будет крупных покупок.

Нельзя на Новый год нельзя загадывать желания с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".

Не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей.

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1 января нельзя убирать, особенно подметать и выбрасывать мусор — это сулит убытки и потери.

Нельзя в первый день нового года ссориться, кричать друг на друга.

Также нельзя в этот день после захода солнца петь песни и закалывать на себе булавки.

Теперь вы знаете главные запреты новогодней ночи. Примите эти рекомендации во внимание — и год будет очень удачным. Хороших праздников!

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Праздник, Традиции, Новогодняя ночь, Запреты, 31 декабря, Что нельзя делать, Новый год 2019.
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