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Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег

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Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
09:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: На праздничные выходные, с 22 по 25 декабря погода сначала порадует потеплением, но уже с 24 декабря снова вернуться морозы, пройдут дожди со снегом.

В Украину на выходных, 22 и 23 декабря, придет потепление, а после вновь вернутся морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптического центра, 22-23 декабря днем ожидается повышение температуры воздуха от 0 до 7 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +9.

Почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью ожидается от 0 до -4. Но, по данным метеорологов, 24 декабря вновь похолодает: днем ожидается от 0 до -3 мороза, ночью -2… -4.

В субботу, 22 декабря, температура ночью 1-6° мороза,ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь, лишь в южных областях без существенных осадков. днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, 22 декабря в южной части и местами в Прикарпатье 2-7° тепла.

 

 Погода в городах Украины на 22 декабря:

  • Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Львов – дождь, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...-3, днем +5... +7
  • Тернополь – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Черновцы – дождь, ночью -2...-4, днем +4... +6
  • Хмельницкий – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Луцк – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
  • Ровно – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
  • Житомир – дождь, ночью -1...-3, днем +2... +4
  • Винница – дождь, ночью -2...-4, днем +2... +4
  • Одесса – без осадков, ночью 0...-2, днем +3... +5
  • Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Херсон – солнечно, ночью -1...+1, днем +5...+7
  • Симферополь – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
  • Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3
  • Черкассы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1 ...+3
  • Чернигов – дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Сумы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Полтава – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Днепр – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3
  • Запорожье – дождь, ночью 0...-2, днем +4...+6
  • Донецк – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Луганск – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2
  • Харьков – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2
  • Киев – дождь, ночью -2...-4, днем +1 ...+3

В воскресение, 23 декабря, синоптики ожидают мокрый снег, днем с дождем. Столбики термометра ночью и днем покажут от 3° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем местами температура поднимется до 4-6° тепла.

 

Погода в городах Украины на 23 декабря:

  • Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Львов – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
  • Тернополь – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Черновцы – дождь, ночью -1...+1, днем +4... +6
  • Хмельницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Луцк – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3
  • Ровно – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3
  • Житомир – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4
  • Винница – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4
  • Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +5... +7
  • Николаев – солнечно, ночью +1...+3, днем +5...+7
  • Херсон – дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7
  • Симферополь –дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
  • Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
  • Черкассы – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
  • Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Сумы – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Полтава – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Днепр – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
  • Запорожье – дождь, ночью +1...+3, днем +4...+6
  • Донецк – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Луганск – дождь, ночью -1...+1, днем +2 ...+4
  • Харьков – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0 ...+2
  • Киев – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3

В последствии, 24-25 декабря ожидается небольшой, днем 24 декабря в Карпатском регионе умеренный снег, на Закарпатье и юге с дождем; ночью 24 декабря в южных и большинстве центральных областей, 25 декабря в Украине, кроме запада и юга, без существенных осадков.

 

 Погода 24 декабря

Температура ночью и днем 0-5° мороза (ночью 25 декабря 4-9° мороза); в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

 Погода 25 декабря

В Крыму небольшие (ночью 25 декабря умеренные) осадки, днем преимущественно в виде дождя; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

Как сообщили в Укргидрометцентре, украинцев на Новый год ожидает настоящая зимняя погода — мороз и снег. Слова украинского гидрометцентра подтверждает и народный синоптик Леонид Горбань.

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По его словам, в декабре будет сравнительно теплая погода, однако за 3 дня до Нового года в Украину придут снег и мороз. Также он отметил, что снег пролежит на все праздники, так как ночные морозы продержатся на уровне -3-6 градусов по Цельсию.

В декабре температура будет колебаться от 5 градусов тепла до больших заморозков. И только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов. Синоптик пояснил, что в целом зимой Украине грозят "погодные качели". С 3 до 15 января ожидается оттепель, уверен синоптик.

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