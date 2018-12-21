Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег

В Украину на выходных, 22 и 23 декабря, придет потепление, а после вновь вернутся морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно данным синоптического центра, 22-23 декабря днем ожидается повышение температуры воздуха от 0 до 7 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +9.
Почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью ожидается от 0 до -4. Но, по данным метеорологов, 24 декабря вновь похолодает: днем ожидается от 0 до -3 мороза, ночью -2… -4.
В субботу, 22 декабря, температура ночью 1-6° мороза,ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь, лишь в южных областях без существенных осадков. днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, 22 декабря в южной части и местами в Прикарпатье 2-7° тепла.
Погода в городах Украины на 22 декабря:
- Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
- Львов – дождь, ночью -1...+1, днем +4...+6
- Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...-3, днем +5... +7
- Тернополь – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
- Черновцы – дождь, ночью -2...-4, днем +4... +6
- Хмельницкий – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
- Луцк – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
- Ровно – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
- Житомир – дождь, ночью -1...-3, днем +2... +4
- Винница – дождь, ночью -2...-4, днем +2... +4
- Одесса – без осадков, ночью 0...-2, днем +3... +5
- Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +3...+5
- Херсон – солнечно, ночью -1...+1, днем +5...+7
- Симферополь – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
- Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3
- Черкассы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1 ...+3
- Чернигов – дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3
- Сумы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2
- Полтава – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3
- Днепр – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3
- Запорожье – дождь, ночью 0...-2, днем +4...+6
- Донецк – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2
- Луганск – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2
- Харьков – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2
- Киев – дождь, ночью -2...-4, днем +1 ...+3
В воскресение, 23 декабря, синоптики ожидают мокрый снег, днем с дождем. Столбики термометра ночью и днем покажут от 3° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем местами температура поднимется до 4-6° тепла.
Погода в городах Украины на 23 декабря:
- Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
- Львов – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
- Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5
- Тернополь – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
- Черновцы – дождь, ночью -1...+1, днем +4... +6
- Хмельницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4
- Луцк – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3
- Ровно – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3
- Житомир – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4
- Винница – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4
- Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +5... +7
- Николаев – солнечно, ночью +1...+3, днем +5...+7
- Херсон – дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7
- Симферополь –дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
- Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
- Черкассы – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
- Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем +1...+3
- Сумы – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2
- Полтава – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1...+3
- Днепр – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
- Запорожье – дождь, ночью +1...+3, днем +4...+6
- Донецк – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
- Луганск – дождь, ночью -1...+1, днем +2 ...+4
- Харьков – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0 ...+2
- Киев – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3
В последствии, 24-25 декабря ожидается небольшой, днем 24 декабря в Карпатском регионе умеренный снег, на Закарпатье и юге с дождем; ночью 24 декабря в южных и большинстве центральных областей, 25 декабря в Украине, кроме запада и юга, без существенных осадков.
Погода 24 декабря
Температура ночью и днем 0-5° мороза (ночью 25 декабря 4-9° мороза); в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.
Погода 25 декабря
В Крыму небольшие (ночью 25 декабря умеренные) осадки, днем преимущественно в виде дождя; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.
Как сообщили в Укргидрометцентре, украинцев на Новый год ожидает настоящая зимняя погода — мороз и снег. Слова украинского гидрометцентра подтверждает и народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, в декабре будет сравнительно теплая погода, однако за 3 дня до Нового года в Украину придут снег и мороз. Также он отметил, что снег пролежит на все праздники, так как ночные морозы продержатся на уровне -3-6 градусов по Цельсию.
В декабре температура будет колебаться от 5 градусов тепла до больших заморозков. И только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов. Синоптик пояснил, что в целом зимой Украине грозят "погодные качели". С 3 до 15 января ожидается оттепель, уверен синоптик.