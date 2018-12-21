Украинская "Мрия" сегодня отмечает 30-й день рождения

Новости Украины: Украинская "Мрия" сегодня празднует 30-летний юбилей: огромный самолет побил множество мировых авиарекордов.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» празднует свой тридцатилетний юбилей.

Об этом написал Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности – и в целом 240 мировых авиарекордов – все это наша легендарная и уникальная «Мрия». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя «Казак». Сегодня наша «Мрия» празднует 30-летний юбилей!" - написал глава государства.

Как известно, именно 21 декабря 1988 года совершил первый испытательный полет самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Он разработан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1985-1988 годах. На сегодня он является крупнейшим и самым мощным транспортным самолетом в мире и существует в единственном экземпляре. Самолет-супертяжеловес мог взять на борт 225 тонн груза, но во время первого полета на его борту был лишь экипаж: ведущий летчик-испытатель этого самолета Александр Галуненко, второй пилот Сергей Горбик, штурман Сергей Нечаев, ведущий инженер по летным испытаниям Михаил Харченко. Первый пробный полет Ан-225 прошел успешно. Примерно через 75 минут суперлайнер приземлился на летном поле ОКБ.

По замыслу конструкторов, «Мрия» должна была стать первой ступенью системы воздушного старта космического корабля, летающим космодромом, со «спины» которого космический «челнок» с баком общей массой в 170 т должен был стартовать на орбиту. С самого начала основной задачей Ан-225 была перевозка различных частей ракеты-носителя «Энергия» и космического корабля «Буран». На счету «Мрии» с «Бураном» – 14 полетов в связке общей продолжительностью 28 часов 27 минут. Но с распадом СССР финансирование программы «Энергия-Буран» прекратилось.

В 2000 году начались работы по модернизации Ан-225 с целью использования этого самолета для перевозки коммерческих грузов. Это решение было принято в связи с большим количеством запросов, поступивших в авиакомпании «Авиалинии Антонова» на перевозку более тяжелых грузов, чем мог поднять Ан-124 «Руслан».

«Мрия» прошла ряд сертификационных экзаменов и с 2001 года выполняет коммерческие перевозки в составе парка авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Сейчас на счету «Мрии» – 240 мировых рекордов. В том числе перевозка самого тяжелого груза: коммерческого – 247 т, коммерческого моногруза – 187,6 т (генератор для электростанции вместе со специальной рамой из Франкфурта в Ереван), плюс абсолютный рекорд грузоподъемности – 253,8 т. Кроме того, «Мрия» перевезла самый длинный груз в истории воздушных транспортировок – две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.