Два чиновника ВМС уволены по указанию министра обороны

Новости Украины: В то же время Полторак вручил по итогам совещания ведомственные награды и поощрительные знаки отличия 42 военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры подразделений ВМС в населенном пункте Дачное-2, штаба ВМС в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Выражаю благодарность руководству добросовестных компаний-застройщиков, которые вовремя сдают в эксплуатацию объекты. Но есть отдельные объекты, оказавшиеся под угрозой срыва сроков строительства. Договоры с недобросовестными фирмами, не выполняющими своих обязательств, должны быть разорваны. Кроме этого, не будем рассматривать их предложения при реализации будущих проектов", - отметил Полторак, комментируя строительство отдельных объектов.

Глава оборонного ведомства также заслушал доклады руководящего состава Военно-Морских сил ВСУ по обеспечению питанием военнослужащих и определил задачи по итогам докладов.

Министр обороны признал организацию питания личного состава ВМС неудовлетворительной и решил привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых должностных лиц по логистике и тылу, а других уволить. В частности, Полторак освободил от должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.