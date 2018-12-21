Зоря объяснил, нужно ли при переходе из МП в ПЦУ заново креститься и венчаться

Новости Украины: Глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что верующим при переходе в Православную церковь Украины не нужно повторно проводить таинства.

Руководитель Черниговской епархии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря ответил на интересующий многих верующих вопрос о том, действительны ли таинства, совершенные в церкви Московского патриархата в Украине и нужно ли при переходе из нее верующих в Православную церковь Украины их повторно проводить.

По словам архиепископа, все богослужения, молитвы, таинства, обряды, чины и т. д. являются действительными в русской церкви так же, как и во всей православной церкви, так как она является частью единой поместной православной церкви.

Евстратий считает, что такая информация появилась в связи с многолетней российской пропагандой относительно неканонической Украинской церкви и непризнания совершенных там таинств, а именно крещения и венчания. Руководитель Черниговской епархии ПЦУ успокоил, что единая поместная ПЦУ так себя вести не будет.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Как сообщалось, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.